Nancy Vite: Desarrollo Proveeduría & Relocalización de Negocios a México 2022

Actualmente estamos viviendo una situación de bonanza en nuestra economía debido a que muchas empresas están relocalizando negocios de Estados Unidos y China a nuestro país.

Definitivamente el mundo no es el mismo después del COVID, se han presentado altos costos marítimos, situaciones políticas, crisis militares en Asia y Europa del Este, falta de mano de obra disponible en Estados Unidos, entre otros factores que han llevado a las grandes empresas transnacionales a voltear a nuestro país en busca de relocalizar sus productos y abasto de componentes, materia prima.

Adicional a estas situaciones, empresas asiáticas y estadounidenses también se están relocalizando en México, siendo este un gran beneficio para el país, ya que trae inversión y generación de empleo.

Pero esto a su vez crea una competencia feroz para los Equipos de Supply Chain/ Procurement / Cadena de Suministro de las empresas al buscar un espacio / Capacidad/ Know -How con los proveedores mexicanos. Llegas a tocar las puertas de un proveedor y te encuentras que todas las industrias ya los visitaron antes que tú y otros los están visitando después. Y todos están buscando capacidad para sus componentes, adicional a esto hay largos tiempos de entrega de la materia prima e incluso de la maquinaria.

Lo anterior beneficia a los proveedores pueden escoger los mejores proyectos, con más volumen, más rentables, de fácil implementación y pone en desventaja a industrias con componentes y proyectos más complejos.

Esta situación le abre las puertas a empresas pequeñas y medianas para crecer exponencialmente, pero deben estar preparados o estarse preparando para dar este gran salto.

La crisis del 2010 y la pandemia COVID en 2019 nos dio una gran lección para desarrollar nuestras habilidades para conseguir nuestros objetivos de abasto en nuestras empresas y, para la proveeduría mexicana, crecer.

Mencionare solo algunos de los retos a los que nos estamos enfrentando ambos lados de la cadena de suministros.

Retos Clientes - Proveedores

1. Diversificar su cartera de clientes

Dice un dicho que no hay que poner todos los huevos en una canasta. Nuestros proveedores deben tener balanceado las industrias a las cuales sirven, si una industria se ve afectada el proveedor se sostiene con las otras. Sobre todo, cuando hay recesión, unas industrias se ven más afectadas que otras.

2. Invertir en Certificaciones e Implementar Herramientas (ISO, Lean, Six Sigma como mínimo)

Los proveedores deber estar preparados para recibir proyectos y responder a los requerimientos de la ola de nuevos clientes potenciales. El mejor se lleva lo mejor. No hay tiempo para fallar el envío de las primeras muestras o PPAP, porque detrás de ti hay otros competidores que están buscando un lugar también.

3. Salario Emocional

Actualmente la retención y desarrollo de Talento es un reto. Los empleados y operarios de producción les resultan más fácil moverse de una empresa a otra por más dinero, más beneficios como el home office, capacitación, planes de crecimiento más atractivos, entre otros.

Adicional a que hay una desbandada de talento mexicano emigrando a otros países.

4. Romper paradigmas

En el Norte de México se está dando el efecto de la Migración y estadía de población de países centroamericanos. Esto abre una oferta de mano de obra para empresas mexicanas la cual se puede considerar y hay muchos casos de éxito.

Por medio de la SRE, Casas de Apoyo a Migrantes, Casa INDI, se puede contactar a personal migrante que le interesa quedarse en Mexico a trabajar por tener mejores condiciones que en sus países de origen.

Retos para los Equipos de Cadena Suministro

1. Saber vender tu Industria

El Category Manager, (Comodity/ Sourcing), además de estar bien capacitado y tener el conocimiento de las tendencias del mercado global, materias primas y experiencia en su posición a desempeñar, debe saber vender a sus proveedores potenciales los beneficios de proveer componentes para su industria.

2. Hacer actividades extraordinarias

Hay situaciones en las cuales no encuentras la materia prima con las certificaciones REACH & ROHS que necesitas u otras y tienes que validarla en laboratorios extranjeros para poder certificar la cadena de suministro de tus proveedores. En el caso particular de nuestra industria (Semiconductores), si nosotros no hubiéramos invertido en esto, no hubiéremos podido desarrollar proveedores en México.

3. Networking

Estamos en un mundo tan globalizado que las aplicaciones como LinkedIn, y el estar en contacto con diferentes oficinas de Economía, Gobierno, así como diferentes organizaciones como INDEX, CAINTRA, CANACINTRA, CONCAMIN, Invest Monterrey, los Clúster como el CLELAC, participación en Expos, te abren un abanico de oportunidades para encontrar y/o desarrollar al proveedor que necesitas. Al participar o pertenecer a alguna de las anteriores organizaciones, te harán no quedarte aislado de la dinámica que pasa a tu alrededor.

Estamos cerrando este 2022 con estos retos y el 2023 traerá otros más agresivos, ya sea crecimiento exponencial o recesión, ambas partes de la cadena de suministro debemos estar preparados para afrontar lo que viene .

La autora es miembro del Comité Excelencia Operacional y Cadena de Suministros de Index Nuevo León. Contacto: comites@indexnuevoleonlorg.mx