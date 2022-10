Miguel Moreno Tripp: Diversificación

De acuerdo con el CFA: “Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas y las instituciones es decidir cómo invertir para las necesidades futuras. Para las personas, el objetivo podría ser financiar sus necesidades de jubilación … todo tipo de inversionista se enfrenta al mismo conjunto de desafíos que se extienden más allá de la elección de en qué clases de activos invertir … Una pregunta importante es: ¿Deberíamos invertir en valores individuales, evaluando cada uno de forma aislada, o adoptar un enfoque de portafolio? Por “enfoque de portafolio”, se refiere a la evaluación de valores individuales en relación con su contribución a las características de todo el portafolio en su conjunto.

La diversificación del portafolio ayuda a los inversionistas a evitar desastres y se entiende de manera más convincente al analizar lo que puede suceder cuando los individuos no diversifican. Enron fue una de las compañías más admiradas de los Estados Unidos … otorgaba rendimientos de más del 27% anualizados desde 1990 hasta septiembre de 2000, en comparación con un 13% del S&P500 para el mismo período. Entre enero del 2001 y enero del 2002, el precio de la acción de Enron cayó de unos US$ 90 a cero. La dura lección que los empleados de Enron aprendieron fue “no poner todos los huevos en una sola canasta”. Desafortunadamente, el empleado típico de Enron tenía la mayoría de sus inversiones en esa canasta … dependiendo de la viabilidad de Enron.”

Dos comentarios: Primero habría que acostumbrarse a ahorrar para su retiro porque no alcanza con la AFORE. Imagínese que se crea un nuevo “impuesto” por el que tuviera la obligación de ahorrar parte de su ingreso, pero sin entregárselo al gobierno. ¿Cuánto? Si bien mientras más ahorre, mejor, pero tampoco se trata de malvivir: idealmente un 15%. No solo es ahorrar sino invertir con diversificación. ¿Cómo hacerlo si no se tienen grandes capitales? “Nafin fue la primera institución en ser fiduciaria de un TRAC en nuestro país. Estos Títulos Referenciados a Acciones (TRAC´s), cuyo antecedente en otros países es el “Exchange Traded Fund” o “ETF’s”, permiten al inversionista comprar o vender un índice o portafolio de instrumentos a través de un solo activo, proporcionando al público inversionista diversificación y mayores opciones de inversión.

En el año 2002 Nafin se convirtió en el fiduciario emisor del NAFTRAC 02, instrumento bursátil con el objetivo de reproducir el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y fue el primer instrumento en su tipo de toda América Latina”. “Luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock”.

Sin hacer algún ofrecimiento de inversión, los iShares NAFTRAC pudieran ser una opción. En su caso, se estaría invirtiendo en 35 acciones que conforman el S&P/BMV IPC, cuyos sectores incluyen: Productos básicos de consumo 32.68%; Financieros: 18.32%; Comunicación: 17.60%; Materiales: 15.65%; Industriales: 12.21%; Consumo discrecional: 1.32%; Inmobiliario: 0.90%; Liquidez: 0.87%; Cuidado de la Salud: 0.45%. Al 31 de agosto los activos netos que manejan los iShares NAFTRAC ascienden a $52,843 millones de pesos.

Desde su creación ha dado el equivalente a un 9.25% anual y durante el 2021, un 21.17%. Si bien el rendimiento de un año va negativo en casi un -16%, “cuando vendan, hay que comprar y cuando compren hay que vender”.

Ps: La discusión de la militarización en México es fútil. Los militares están en todo menos en lo que se supone que harían, y también los mexicanos nos hemos deshumanizado.