Guillermo Godínez: Poseer “tierra” crea sociedades y responsabilidades

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una conferencia organizada por la gente de Torre Lucena desorrallada por la empresa Pesa, en el Club Industrial, con el tema Historia de la Propiedad.

Fue un repaso a través del tiempo de cómo ha sido y la importancia de poseer una propiedad en la historia universal.

Desde los tiempos de Babilonia, hace unos 2 mil 500 años atrás, ya en el Código de Hamurabi se señalaba la responsabilidad de que si una persona descuidaba su propiedad y otra la habitaba por más de tres años ésta última se quedaba con todos los bienes que hubiera dentro.

Ya consideraban la responsabilidad que hay al ser tenor de una tierra y la implicación dentro de la sociedad.

Al poseer un predio tanto las autoridades del momento como los propietarios cada uno tienen derechos y obligaciones para poder funcionar correctamente en una comunidad.

Los impuestos siempre han existido desde antes de los romanos y han servido para que el estado pueda atender las necesidades de una población.

Durante la Edad Media se creó el feudalismo en donde la gente rica o priviligiada vivía dentro de las murallas de una comunidad y la gente campesina o trabajadora vivía a las afueras de los muros. Se podría pensar que eran dos mundos distantes, pero existía un “trato” que siempre se respetaba y era que a la hora de una invasión o peligro la gente campesina se resguardaba dentro de la ciudad.

Se puede decir que había una convivencia en donde cada una de las partes acataban perfectamente su parte dentro del acuerdo y así funcionó por casi mil años.

Hoy en día las comunidades no se conocen y no conviven es más ni conocen a sus vecinos y eso causa que una metrópoli no crezca y viva en armonía.

Para el expositor, el profesor Raoul Godínez Ramos, del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tec lo que más fragmenta a una sociedad es cuando los habitantes de una ciudad se dividen y desconocen sus origenes urbanos fundados por sus ancestros.

Es decir cuando una población “jala” cada quien para su lado y no ve o considera las necesidades generales o comunales dicha civilización tenderá a perecer.

Cómo bien dice el refrán “Aquel que no estudia y aprende del pasado tenderá a cometer los mismos errores” y la verdad es que los errores en el urbanismo son desde la Era Moderna, ya que antes las ciudades funcionaban en una excelente coordinación y convivencia. Es hasta después de la Era de la Industrialización o Revolución Industrial, entre la segunda mitad del Siglo XVIII y principios del XIX cuando empieza este caos urbano. De esa época a la fecha el urbanismo en muchas ciudades se ha venido al traste…

¡Nos vemos hasta la próxima!