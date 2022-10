Angel Maass: Realidades sobre expectativas económicas

Como para poner más presión al actual entorno económico nacional, les comparto un dato que me resultó muy interesante. Concretamente, los principales obstáculos para hacer negocios en México y que recién fueron publicados por Banco de México: crimen, falta de estado de derecho y corrupción (véase cuadro 23: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B9B42013E-07F8-8E99-D6A7-ACDE1037EEEF%7D.pdf)

Nada mal para un título de película o una serie de televisión, pero no propiamente para describir la problemática del país y pretender que no sucede nada. Si bien se ha hecho mucho énfasis en la relocalización de empresas hacia Mexico, aunque mayormente en la región fronteriza con Estados Unidos y la zona del Bajío, imaginemos el potencial que podríamos tener como nación en caso de no tener dichos retos. De hecho, entidades federativas como Nuevo León han registrado cifras récord de exportaciones como consecuencia de su fuerte vínculo comercial con Texas.

Hablando sobre expectativas económicas, ayer se publicó la encuesta de Citibanamex que proyecta un Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2022 dentro de un rango entre 1.6% y 2.3%. Al parecer la opinión de los analistas ha ido convergiendo, ya que a principios del presente año se tenía una estimación entre 1.5% y 3.6%. Habrá quien diga que crecer alrededor del 2% sería bastante bueno, aunque se ha venido perdiendo impulso a nivel global y de ahí los recortes a las estimaciones del PIB para 2023.

Dicha fuente también señala que, de acuerdo con los últimos datos, se estima una tasa de fondeo bancario máxima de 10.75%, recordando que actualmente se ubica en 9.25% y que para noviembre se vislumbra otro incremento de 75 puntos base y todavía quedaría pendiente una última reunión de política monetaria hacia el cierre del presente año. ¡Ya veremos que sucede!

(Más información)

Cabe señalar que, dentro de los componentes del PIB, el consumo ha sido su principal componente. Sin embargo, en un entorno inflacionario que no sólo corresponde a México, sino que es un fenómeno global, resulta interesante analizar la opinión de los consumidores. En este contexto, INEGI difundió datos al respecto y se puede inferir que la situación actual respeto a la de hace 12 meses es prácticamente la misma, aunque ligando por tercera vez consecutiva una reducción marginal.

(Índice de Confianza del Consumidor)

Para terminar, no puedo pasar por alto el dato de inflación que se dará a conocer mañana viernes, que ojalá por fin veamos un punto de inflexión a la baja, aunque las proyecciones de Banco de México para convergir a la meta del 3% (+/-1%) como banda de tolerancia se ha ido posponiendo a través del tiempo y se espera que se alcance hacia la segunda mitad de 2024. Leyó usted bien, tendríamos que esperar por lo menos 2 años más con niveles de inflación fuera de rango.

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.