Sthepany Hernández: México, un país privilegiado ante la globalización ¿lo aprovechamos?

Uno de los más grandes desafíos de México en la actualidad es el tomar ventaja de los tantos acuerdos de los que forma parte, actualmente contamos con 12 Tratados de Libre Comercio, lo que nos da acceso a 46 países, más 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 Acuerdos de Complementación Económica y de Alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana De Integración (ALADI).

Así mismo, México participa en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la antes mencionada ALADI, lo que nos posiciona entre los 10 países con mayor apertura comercial.

Aunque somos una economía con tanta apertura, esto no implica que estemos aprovechando nuestros acuerdos internacionales al máximo, generalmente enfocamos nuestros esfuerzos por cubrir el mercado vecino de América del Norte por razones territoriales y económicas; aunado a los retos que intensificó la pandemia en nuestras cadenas de suministro de materias primas y la cerrada diversificación de mercados para la exportación de nuestros productos, por ende, es indispensable abrir camino hacia diferentes mercados.

México ha tenido una participación desde los 60′s en los procesos comerciales; es una nación que busca expandir sus relaciones con otros países. El abrirnos a la globalización nos obliga a aumentar la calidad de nuestros productos y a generar un sello distintivo, ya que la competitividad entre las empresas de diferentes naciones aumenta, lo cual otorga mejores productos para el consumidor y obliga a los proveedores a ser más eficientes.

Claro que el buscar nuevos mercados no siempre es fácil, esto implica no solo el desarrollo de proveedores y clientes, si no el invertir en un departamento de Comercio Exterior que esté involucrado desde el proceso de diseño de nuestro producto final para poder asegurar su calificación, hasta la capacitación de estos para que puedan interpretar los diferentes acuerdos y sus reglas. Esto nos presenta un nuevo desafío ya que al no ser tan representativa nuestra participación como país en los demás Tratados, a parte del T-MEC, el entrenamiento disponible en estos es limitado y esto va desde proveedores locales de materia prima y subensambles, hasta grandes maquiladoras y manufactureras.

Aún cuando nos preparemos internamente para hacer frente a este desafío, muchas veces los exportadores se topan con proveedores nacionales que no están preparados para realizar el análisis de origen de sus productos o soportar un proceso de calificación en caso de alguna auditoria, así que, aunque se cuente con desarrollo de proveedores mexicanos es un reto el poder tomar ventaja de esto.

En conclusión, considero indispensable el invertir en temas de desarrollo de nuestro equipo, el asegurar la comprensión y el alcance de nuestros acuerdos ya que somos un país privilegiado por contar con tantas opciones comerciales; está en nuestras manos el aprovecharlas de la mejor manera.

La autora es miembro del Comité Comercio Exterior de Index Nuevo León.