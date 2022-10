Luis España: Pacta sun servanda -Pacto obliga-: Cambio climático y tributos

Antes que nada, quiero agradecer al Financiero Bloomberg por este espacio que nos brinda para difundir la cultura fiscal de nuestra ciudad.

Hoy en dia, es común entre los gobiernos, como organizaciones públicas y privadas, la preocupación por el término “sostenibilidad”. Los gobiernos, citan los ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible-, mientras las empresas los “ESG y sustentabilidad”, que es la manera en que las organizaciones gestionan las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Entendiéndose por ello, la creación de valor económico, al medio ambiente y social, al corto y largo plazo, el reto es transformarnos dia a dia, contribuyendo a la medición de la Huella de carbono, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad en carbono.

Es importante resaltar los instrumentos internacionales adoptados por México en materia de cambio climático, siendo a la fecha más de 16 de estos, entre ellos: El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1969), Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono (1987), Enmienda de Kigali (2016), Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (1992), Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2005), Enmienda de Doha (2012), Acuerdo de París (2015), Además, son de destacar otros instrumentos, tales como: Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente (1972), Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1992), Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001), Declaración de Johannesburgo Sobre Desarrollo Sostenible (2002), Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en Países Independientes (Ratificado en 2008), Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), Acuerdo sobre un Programa Internacional de energía (2017). Los citados Instrumentos, son la manera directa de las obligaciones de los países, en relación con el combate al cambio climático.

El Acuerdo de París (2015) resalta y tiene por objeto “buscar mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, tratando de limitarlo a 1,5 °C”, de ahí que se busque mediante estos instrumentos acelerar la adopción de compromisos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad en carbono.

Para el caso de Nuevo León, no es la excepción, siendo importante advertir que nuestro estado tomo acciones alineados al combate al cambio climático, las mismas están alineadas a los Planes de Desarrollo sexenales, que para el caso de Nuevo León encuentra cabida en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, en el mismo el objetivo general es -Implementar acciones de reducción de emisiones de “Gases y compuestos de efecto invernadero” (GyCEI) y adaptación al cambio climático, así como contar con suministro de energía de bajo carbono-. Peter Drucker el padre de la administración moderna solía citar “Lo que no se mide, no se puede mejorar”, por tanto es importante advertir que el citado Plan (PED) 2022-2027, busca resultados específicos, destacando: El Desarrollar la Ruta de descarbonización al 2050 e impulsar acciones para lograr la meta del acuerdo Race to Zero y Fortalecer el marco normativo, regulatorio, de gestión de riesgo y de instrumentos económicos y de financiamiento, que permitan lograr la transición hacia la descarbonización, una economía baja en carbono y el fortalecimiento de capacidades adaptativas. A partir de la Reforma fiscal de diciembre del 2021, que entró en vigor en 2022, nuestro Estado cuenta con Impuestos Ecológicos, siendo un objetivo de estos, según la exposición de motivos de esta: “Ser un incentivo para mejorar sus procesos productivos contaminantes de la industria o del sector que pertenecen.”

Concluyo mi participación, no sin antes citar las palabras del Dr. Martin Luther King “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”.

El autor es Director General de Servicios al Contribuyente del SATNL | egobierno@nuevoleon.gob.mx