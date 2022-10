José Luis Aguilar: Lo que viví, leí y oí de lo Laboral y Sindical

En estos días la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) cerrará sus puertas a todo tipo de promoción laboral que deseen presentar los ciudadanos de Nuevo León, con fecha de 30 de septiembre de 2022, esto dará paso a la nueva entidad que regulara los aconteceres laborales del estado como será El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Si bien para cuestiones colectivas La JLCA desde el año pasado no tenía las facultades para autorizar promociones colectivas, esto no impidió a algunos líderes sindicales seguir haciendo uso de las mismas, aunque de manera apócrifa, aparentemente con el conocimiento de funcionarios se citaron empresas para buscar encontrar arreglos individuales y colectivos.

Es importante que los empresarios y administradores de las empresas tengan el conocimiento pleno de que La JLCA no tiene facultades para seguir procedimientos colectivos desde el año pasado, e individuales a partir de este mes.

Me he encontrado, que algunas personas del medio laboral y sindical, aprovechando estos cambios, han buscado confundir a los empresarios con el argumento de la pérdida de valor jurídico de los contratos colectivos, debido a la aparente falta o descontrol de la autoridad a la hora de intentar validar en los portales dichos contratos. Al respecto les puedo asegurar que, toda vez que los acuerdos sindicato-empresa son privados, estos no pierden su validez y el proceso de validación ante la autoridad podrá llevarse a cabo posterior a su acuerdo y firma, pero aquí se presenta una gran diferencia, esto es, el conocimiento de la base trabajadora de la existencia del mismo.

Es decir, los trabajadores deberán estar enterados y son los únicos que pueden aceptar o rechazar al sindicato que los representara.

Por otro lado, en lo que respecta a lo individual, trabajador-empresa la entrada en vigor del CFCRL, como todo en la vida beneficiara a unos y afectara a otros, estos son, que pasara con todos los vicios que venían arrastrando Las JLCA? Las personas comúnmente llamadas “Coyotes”, que pasaban gran parte del día esperando la llegada de trabajadores en busca de asesoría para canalizarlos a líderes de centrales obreras, Los asesores laborales que permitían a sus clientes mentir en los juicios, los empresarios que nunca entendieron que sus trabajadores con el tiempo generan derechos. Entre otros.

Como he comentado, aquellos asesores laborales que no se actualicen a tiempo sobre estos cambios quedaran obsoletos, aquellas centrales que no entiendan que están para apoyar al centro de trabajo sobre los deseos particulares y buscar sanos acuerdos que beneficien ambas partes, perderán su representación.

Siempre he dicho que quien se conduce con verdad nada tiene que temer. Todos los actores del medio sindical-laboral deberemos entender la importancia de los cambios que estamos viviendo, las partes deberán conducirse con autenticidad, la conciliación tomara un papel preponderante en las negociaciones individuales (Empresa-Trabajador), el mentir ante “La Autoridad Laboral” ahora si tendrá consecuencias.

Dependerá de las autoridades labores que estos cambios nos lleven a generar un ambiente sano y sin irregularidades, ellas tienen la última palabra.

En lo colectivo, cuando los líderes tomaban la decisión de presionar a una empresa, la autoridad civil estaba atada de manos, esto ya no es, ni será posible para bien de los centros de trabajo.

Siempre he dicho a los trabajadores, a los cuales, he servido a través de más de 30 años que nosotros no estamos para defenderlos “Un buen trabajador no necesita que lo defiendan, un buen trabajador, se defiende con la buena calidad de su trabajo”. Nuestra participación en las empresas es para informar sobre sus derechos y obligaciones.