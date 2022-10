Miguel Moreno Tripp: Acciones defensivas

No tiene que ver con campañas militares. De acuerdo con el CFA, las empresas defensivas “son aquellas cuyos ingresos tienen poca correlación con el ciclo económico o el estado de la economía. … las industrias no cíclicas (en referencia al ciclo de la economía) a veces se clasifican en acciones defensivas o en acciones de compañías en expansión.

Las industrias y empresas defensivas son aquellas cuyos ingresos se ven menos afectados por las fluctuaciones en la actividad económica. Estas industrias y/o empresas en particular, tienden a producir bienes de consumo básico (por ejemplo, pan); proporcionan servicios básicos (por ejemplo, tiendas de autoservicio, farmacias, establecimientos de comida rápida), sus ingresos están determinados contractualmente, o bien están regulados por gobiernos (por ejemplo, tarifas de servicios públicos – las famosas utilities, aunque en México no hay-).

Las acciones de compañías en expansión se relacionan con compañías cuyas dinámicas de la demanda específica son tan fuertes que anulan la importancia de factores económicos generales u otros factores externos y generan crecimiento independientemente de las condiciones económicas prevalecientes.

Sin embargo, los supermercados, por ejemplo, que normalmente se describirían como defensivos, pueden estar sujetos a guerras de precios entre ellos que son perjudiciales para sus ganancias. También, a veces pueden enfrentar dinámicas particulares a una industria que colocan a las supuestas acciones defensivas lejos de serlo en el sentido de preservar el capital de los inversionistas”.

¿Sabía Ud. que puede invertir en ese tipo de acciones desde la comodidad de su casa e inclusive de su celular? Se pueden utilizar las diversas plataformas que existen (aunque no haremos una recomendación en particular, sería preferible que fueran de instituciones reguladas). Aún más: No solo de compañías mexicanas vive la mujer y el hombre inversionista, sino que también, a través del Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores, se tiene una variedad muy amplia para escoger.

En la página de la BMV, en la sección de información de los emisores, considerando títulos accionarios de Productos básicos de consumo, está el subsector de comida, bebida y tabaco, que, sí Ud. prefiere hacer una selección negativa, es decir, quitando bebida y tabaco por temas de ESG, nos podemos quedar solo con alimentación y nos daría como resultado 33 acciones.

Unos nombres le van a parecer conocidos y otros probablemente no tanto: UNILEVER, ARCHER DANIELS MIDLAND, BRF, MONDELEZ, BUNGE LIMITED, DANONE, NESTLE, CHOCOLADEFABRIKEN LINDT, THE KRAFT HEINZ COMPANY, JBS, NOMAD FOODS, ADECOAGRO, GLANBIA, BELL FOOD, GREENCORE, GENERAL MILLS, KERRY, THE J. M. SMUCKER COMPANY, CAMPBELL SOUP COMPANY, THE HERSHEY COMPANY, KELLOGG COMPANY, MCCORMICK & COMPANY, LAMB WESTON HOLDINGS, BEYOND MEAT, TYSON FOODS, INGREDION, CORBION, DARLING INGREDIENTS, MISSION PRODUCE, MCCORMICK & COMPANY, SAPUTO, CHINA MENGNIU DAIRY y WH GROUP.

Son 2 compañías brasileñas, una canadiense, 17 americanas, una francesa, una holandesa, 3 irlandesas, tres registradas en las Islas Caimán, una en Luxemburgo, una en el Reino Unido y tres en Suiza. Cotizan en Euronext (Amsterdam, Paris), Hong Kong, Londres, NASDAQ, NYSE, sobre el mostrador en Estados Unidos, en Suiza y en Toronto.

Además de decidir en cuales acciones invertir, hay que considerar su bursatilidad. Comprar es fácil, lo difícil después es vender con una alguna utilidad. No porque sea una buena compañía, necesariamente será una inversión que le pueda redituar una ganancia “razonable”. Los mercados están por los suelos: puede ser el mejor momento para invertir.

Ps: Una más de nuestros ínclitos gobernantes: cuando más se plantea el Nearshoring haciendo posible un nuevo Mexican Moment, van a dislocar los horarios con nuestro mejor cliente. No se dan cuenta porque en su vida han hecho algo productivo.