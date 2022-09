Thomas Michael Hogg: El modelo alemán parece ser regio, ¿o viceversa?

El trabajo, el ahorro, el orden y la honestidad son los fundamentos principales del modelo alemán, además de dar énfasis a temas de calidad, tecnología, avance e innovación. El modelo alemán busca tener un orden en la vida, otro financiero y una planeación para todo. Considero que la cultura regia se parece mucho, y por eso me adapté fácilmente a ella. Tener un buen “plan estratégico” en una empresa, una ciudad o en un país no es tan fácil como parece. Sin embargo, hay que tenerlo para elevar la competitividad. Éste debe de estar acompañado con un presupuesto financiero robusto. El modelo alemán planea, no improvisa. El modelo regio opera casi igual.

¿Cómo Alemania pasó de ser un país en ruinas a ser uno de los gigantes de la economía mundial? Hay varios factores, entre los principales se encuentran el rol del estado y el modelo económico. Tras quedar en ruinas después de la segunda guerra mundial, Ludwig Erhard, a quien se le considera como «el padre del milagro económico alemán», dijo que el Estado debía poner las condiciones para que los alemanes construyeran la riqueza. La libre empresa enfocada hacia el valor agregado, teniendo la más alta calidad e innovación. Es el modelo empresarial el que generó una demanda natural internacional por décadas, logrando estar dentro de los tres países lideres con mayor exportación mundial. En eso, Alemania aprovechó por años de energía a costo bajo de Rusia para financiar su modelo económico de producción y exportación. La realidad de no haber diversificado sus fuentes de energía y no haber migrado con más anticipación hacia energías renovables “nos” puso vulnerables (en mi país natal) ante la nueva versión de la guerra fría. Hoy en día con los fuertes retos energéticos y aumentos de precios, en Alemania hay un enorme sentido de urgencia e inversiones hacia un ecosistema verde y sustentable. A corto plazo hay un costo altísimo que están requiriendo tocar las reservas económicas y subir la deuda estatal. En especial las PyMEs y empresas familiares del “Mittelstand” alemán batallan con la competitividad en costos porque el costo de la energía se quintuplicó durante este año. Aun así, la calidad de vida se mantendrá alta, porque allá nos quejamos siempre a un nivel alto y privilegiado. Estoy seguro que Alemania va a enfrentar y superar sus retos, aunque reconozco que nos deja un buen aprendizaje ese escenario “ruso” del cuál los americanos nos advirtieron y no tomamos en serio. Por un lado es escoger bien sus aliados y al mismo tiempo negociar bien con ellos.

También parece que aplica aquí la frase “Si huele a éxito, corres peligro.” Es una enseñanza que me compartió Rene Elizondo de la Garza, uno de los empresarios regios que más he admirado, refiriéndose a que si ya piensas y pretendes que eres el mejor y dejas de trabajar bien, ahí, en tu zona de confort y soberbia la realidad con sorpresas y resultados negativos te puede alcanzar muy rápido. Es decir el éxito y bienestar generan ceguera. ¿Pudiera pasar algo similar en Nuevo León? ¿Qué tan rápido logremos una transformación hacia un “nuevo” Nuevo León? Sin duda se ha creado un ecosistema único de empresarios y empresas con ética, preparación y empuje. Años de éxito industrial, donde todavía tenemos aquí en Regiolandia la chimenea de la fábrica como símbolo de progreso.

Por un lado excelente porque el Estado de Nuevo León sigue creciendo, pero este progreso venía y viene con un costo al medioambiente y a la movilidad. La infraestructura actual, no sólo del agua, tiene un tope y sin invertir en su desarrollo saldrá aún más caro para el mañana. Entonces, es crucial escoger bien los proyectos y aliados a desarrollar. Es decir, enfocar las inversiones en la Sultana del Norte. En monto y cantidad salen nuevos récords de inversión extranjera directa.

Pero hay que cuestionar la calidad de la inversión que llega. ¿De dónde y de quién viene? ¿Con cuáles intenciones? ¿Con cuales componentes de valor agregado? Hay aún varias empresas extranjeras que llegan con una mentalidad y cultura de conquista a México sin querer pagar sueldos justos ni prestaciones necesarias como subsidios para el transporte o el comedor. Ciertas empresas vienen para hacer negocio a través de los regios y a través de la tierra regia, pero no vienen para hacer negocio con o para con los regios, ni para el bien de la fuerza laboral. Elijamos bien los aliados. Asignemos aún mejor los recursos regionales a proyectos “regios” sustentables y de valor agregado. Así mismo, empujar que participemos aún más con inversión y empresas regias “propias” en los sectores del futuro como la electro-movilidad, “climate-tech”, manufactura avanzada y la industria 4.0.

La manufactura la debemos ver como un servicio, (“Manufacturing as a Service”) integrándonos como aliados estratégicos en las cadenas de valor, en especial hacia EUA dentro del T-MEC. En Alemania, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) ha sido altísima y esto no hay que perder de vista a nivel local para empujar y profundizar en las soluciones que queremos brindar. El PIIT, el ejemplar Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, necesita una continuación contundente. Nuevo León puede liderar varios nichos del futuro a través de coinversiones y emprendimientos de alto impacto.

El “Grupo de los Nuevos 10″ en 2050 ojalá sean de empresas de sustentabilidad, movilidad inteligente, atención médica avanzada, manufactura verde, biotecnología, sistemas robóticos, retail tech, o en general de la economía circular. El futuro va a ser y debe ser más inteligente, digital, consciente, limpio y verde. Nuevo León está cada vez mejor escogiendo estratégicamente sus batallas invirtiendo en los jóvenes, proyectos sustentables y sostenibles, energías renovables y en infraestructura que logra una mayor competitividad.

El actual Gobernador de Nuevo León, Samuel García y el Secretario de Economía Iván Rivas, han tenido aciertos muy importantes con su labor de conectar Nuevo León con Estados Unidos. Están sembrando la llegada de futuros inversiones de Estados Unidos y de empresas tecnológicas dándole certidumbre a los inversionistas. La semana pasada se reunieron con Intel, Samsung y TWSemicon. Considero que el plan estatal de desarrollo 2022-2027 se está implementado con contundencia en temas de sustentabilidad, exportación, inversión, industria 4.0 y formación de mano de obra calificada.

A nivel municipio el alcalde, Luis Donaldo Colosio y la Secretaria del Desarrollo Económico Betsabé Rocha, han instalado el nuevo “Centro Emprendemos Monterrey” que funge como un espacio de atención integral para emprendedores y empresarios. Además, la formación de los y las tomadores de decisión se vuelve clave. El Tec de Monterrey con su agenda del Desarrollo Sostenible 2030 ha sido un “benchmark” en las Américas de un enfoque verde y humano con más de 800 iniciativas anuales en este sentido. Además, Tec21 y el DistritoTec van a habilitar la formación de líderes capaces. Hay que multiplicar esta formación y hacerla accesible para todos los jóvenes del país.

En Alemania, la infraestructura en especial de las escuelas públicas ha sido desde siempre excelente. Sus maestros son bien remunerados y las universidades, en su mayoría, son gratuitas. Las universidades públicas y las escuelas técnicas son de la mejor calidad y cuentan con un sistema dual (trabajo/academia) de formación profesional dónde se fomentan que las ciencias sean aplicables y aplicado para bien.

La solución está en crear un modelo regio o más bien un modelo mexicano que potencializa aún más esta gran nación tomando en cuenta las tendencias y aprendizajes de la actualidad. Y vaya, hay ejemplos como incMTY que han creado una plataforma extraordinaria para impulsar emprendimientos e innovación empresarial de alto impacto. En este tipo de plataformas y eventos necesitamos aún más inversión con dinero y tiempo.

Creemos juntos los vehículos económicos del futuro cuidando los buenos valores de siempre: ética, trabajo, ahorro y honestidad. La inversión y el involucramiento serán los habilitadores de un mejor futuro, un sueño mexicano (www.TheMexicanDream.mx).

¿Lo lograremos? Definitivamente, es el momento para Nuevo León y México. Entonces, mejor de una vez, manos a la obra. Así como en su tiempo dónde las generaciones pasadas de la IP regia se pusieron a “jalar” con una visión hacia el futuro.