Angel Maass: Banxico…¿Cada vez más cerca del 100?

Muy seguramente, la principal noticia financiera del día de ayer fue el incremento de la tasa de interés de 75 puntos base por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cabe destacar que ha sido la tercera ocasión consecutiva que realiza un alza de tal magnitud. En el respectivo comunicado de prensa no se descartan aumentos adicionales para alcanzar a largo plazo un nivel de inflación de 2% y al mismo tiempo mantener una tasa de desempleo baja.

En este contexto, quizá el dato más relevante de hoy en materia económica nacional sea el dato de inflación, que de continuar al alza (espero equivocarme) pondría a Banco de México (Banxico) en la disyuntiva entre igualar el movimiento de 75 puntos base (pbs) en línea con Estados Unidos, o bien ser más agresivo e incrementar 100 pbs (1%) en su próxima reunión programada para el 29 de septiembre del presente.

Precisamente de aquí radica el título de esta columna. En otras palabras, ¿Banxico se encuentra más cerca de un incremento de 75 ó 100 pbs? Lo anterior poniendo de manifiesto que entre mayor sea el alza, podría generar más presión a las expectativas de crecimiento económico. No obstante, INEGI ayer publicó que, al cierre del segundo trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.9% respecto al mismo periodo del año previo, exactamente en línea con la mitad de los analistas consultados en la última encuesta de expectativas de Citibanamex.

Suponiendo que el próximo incremento de Banxico fuera de 75 puntos base, la tasa de interés de referencia se ubicaría en 9.25%, quedando aún un par de reuniones de política monetaria (la última en diciembre), dejando muy poco margen para que la tasa se ubique por debajo del 10% en el hipotético caso que la Reserva Federal decida llevar a cabo otro incremento de 75 puntos base en noviembre. Obviamente, la magnitud de ambos incrementos estaría sujeta al seguimiento de la inflación, sobre todo su componente subyacente que excluye aquellos productos con mayor volatilidad de precios,

Es importante destacar que, en el caso de Banxico, los incrementos en la tasa de interés observados en el pasado reciente también se encuentran vinculados con el hecho de mantener una paridad cambiaria relativamente estable y no exclusivamente con procurar su meta de inflación del 3% (+/- 1%) como banda de tolerancia. De hecho, entre las interrogantes actuales se encuentran en qué mes la inflación alcanzaría su pico más alto para posteriormente comenzar su convergencia hacia la meta referida.

Otra de las incógnitas relacionadas al punto anterior refiere hasta que nivel pudieran llegar las tasas de interés de referencia en México. Hay quienes opinan que al cierre del 2022 se ubicarían por debajo del 10%. Sin embargo, existen indicadores como el rendimiento de CETES a un año que actualmente se ubica en 10.3%. En este sentido, de concretarse los posibles incrementos adicionales por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, se podría rebasar el umbral de 10% de tasas de interés en México.

Continuando con el tema de inflación, recientemente Banxico publicó una infografía sobre indicadores económicos regionales que señalaba que la inflación general de la zona norte del país (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja California) era la más alta del país, al registrar 9.33%.

La misma publicación refería que entre los riesgos al crecimiento a la baja se encontraba el deterioro en los indicadores de seguridad pública, la persistencia de la inflación en niveles elevados y la continuación de los escasos niveles de inversión pública como privada. En lo personal, no me queda duda que el actual entorno operativo es complicado, no solo a nivel nacional, sino también globalmente, pero tengo la confianza que podremos salir adelante. ¡Ya veremos como termina el año 2022 y qué nos depara 2023!

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.