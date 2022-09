Guillermo Godínez: ¡Vivan y déjenlos vivir!

Hace unas semanas que empezaron las lluvias en nuestra Sultana del Norte y no habían pasado, ni dos días del primer chubasco, cuando vi en la Macroplaza a un jardinero cortando el pasto con una máquina. Me dije: “Todavía ni crecen y ya cortando el pasto. Metiendo en orden a la naturaleza para que vea la gente que estamos dándole mantenimiento a las áreas públicas”.

También pensé: “Nada más falta que ahora la gente se queje porque están creciendo los arbustos, los matorrales y los árboles y de seguro pedirán que los corten por protección de los habitantes aledaños o de sus hijos alias “criaturas” o “bendiciones”.

Pues dicho y hecho ayer vi en la prensa un reportaje con fotos señalando cómo han crecido los arbustos en diferentes puntos del Area Metropolitana y que no los han cortado los municipios cuando hace unas semanas los reportajes eran porque estaban secos los parques y camellones.

Bueno la comunidad regiomontana nunca está satisfecha? Si no llueve se quejan de que todo está seco y hay mucho polvo y si llueve se quejan de que hay mucha vegetación y puede ser un peligro…

Siempre cuando en una película “catastrófica” o apocalíptica presentan la ciudad ideal o donde habitan los sobrevivientes lo primero que te muestran es mucha vegetación sin importar qué especie sea y hasta pájaros y mariposas volando salen a cuadro.

Ahí tienen el caso de Elysium, con Jodie Foster y Matt Damon, que como dice la sinopsis está ambientada en un futuro lejano (ya no tan lejano para mi) en el que una Tierra superpoblada tiene graves proglemas de masificación y contaminación, mientras que la parte más pudiente de la población reside aislada de todo esto en un habitat espacial llamado Elysium, el cual es todo verde lleno de cualquier tipo de vegetación.

Y ayer que vi la última película de Thor resulta que tienen que ir a la Ciudad de Zeus y después de venir de planetas terrosos, polvorosos y obscuros (o sea gachos) llegan a una ciudad totalmente verde llena de jardines y vegetación. Es decir los Dioses y la gente pudiente sí vive rodeada de vegetación.. de verde…?

Esto que está creciendo en la Ciudad necesitamos permitir que crezca más, que se enraice más a la tierra, que le abra, que la permee. Que salgan flores de los arbustos y matorrales, que vengan abejas y mariposas y polinicen. Todo esto permite que se reactive el Ciclo del Agua! Las nubes no se acercan donde no hay vegetación, donde no esté verde.

Hay un bontio ejemplo que he estado viendo últimamente en la Glorieta del Obelisco, frente a las oficinas de Agua y Drenaje, pues un huizache ha estado creciendo y ya tiene como unos 2 metros de altura junto a una banca. El solito salió y se ha dado muy bien! Pués si esos se dan, pués pongan más de esos. Digo las anacahuitas que ahí plantaron también fue una buen elección, pero que los jardineros del municipio no vayan a matar al huizache por estar fuera de este orden que buscan tener con la naturaleza. Y espero que no haya dictado su sentencia de muerte al mencionarlo.

En resumen vivan y dejen vivir a los arbustos, matorrales y árboles y recuerden que los pudientes y los Dioses viven rodeados de naturaleza sin importar la especie que sea… y más si es una que se da solita en dicho habitat.

¡Nos vemos hasta la próxima!