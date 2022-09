Rafael de los Santos: Nearshoring y Reshoring

Para un Estadounidense, hablar de América es hablar de su país. Sin embargo, nosotros los Latinoamericanos, hablamos de América como todo un continente. Esta es una diferencia significativa en la percepción entre los millones que viven en el hemisferio norte del continente y los que viven al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

A pesar de que Latinoamérica se enriquece con su gran diversidad, tambien tenemos características comunes. Es por esto que, si logramos alinear puntos en común e intereses de largo plazo, podremos beneficiarnos de las oportunidades que están surgiendo como resultado de los cambios actuales en el panorama mundial.

Hoy en día, las cadenas de suministro en occidente están cambiando de manera silenciosa, pero dramática. Para 2030 ya no reconoceremos a China como el gran centro manufacturero del mundo. Sino que veremos un mundo donde la fabricación será regionalizada por bloques. Estados Unidos ve a China hoy como un rival de peso y no está dispuesto a que su liderazgo en el mundo sea retado sin antes tomar acciones que le permitan tener proveeduría cerca de sus fronteras, o dentro de sus mismas fronteras.

La guerra en Ucrania ha cambiado profundamente la dinámica de los mercados de la energía y el mundo occidental no ha perdido el tiempo en acercar la producción de gas a la costa del golfo de los Estados Unidos. Ya se están comprometiendo miles y miles de millones de dólares para hacer del Golfo de México el nuevo centro mundial de Gas Natural Licuado (GNL). El depender de una autocracia como la rusa es algo que Europa está pagando caro en este momento que su invierno se acerca y es dependiente del gas ruso. Las inversiones para disminuir esta dependencia se están dando ahora mismo.

Además, el Covid 19 ha demostrado que China no es invencible. Sin embargo, China nos sigue sorprendiendo porque ya no se ve limitada por sus fronteras. Mientras el sistema político estadounidense debatía sobre un muro con México hace solo 6 años, los Chinos estaban comprando parques industriales gigantes en Monterrey para satisfacer las demandas de los clientes Estadounidenses posicionándose más cerca de sus clientes finales. No tengan la menor duda, las fronteras ya no son lo que solían ser.

Estos entornos que cambian rápidamente han dado lugar a nuevas palabras de moda como “Nearshoring” y “Reshoring”. Palabras que pretenden hacernos conscientes de que la producción se está acercando al mundo industrializado, siendo Estados Unidos el ejemplo más adelantado y poderoso.

Entonces, si America es la tierra de las oportunidades, ¿Quiénes son los “Americanos” visionarios que ya están trabajando para “expandir” sus fronteras para incluir comercialmente al resto de lo que comúnmente se conocen como países de América Latina? Estos visionarios ya están cambiando los paradigmas existentes al ampliar su alcance y adoptar una visión más cohesiva de las Américas.

En la medida en que América pueda imaginarse cubriendo toda la región, desde Anchorage hasta la Patagonia, las oportunidades para la manufactura serán enormes. Si no me equivoco, el mundo será testigo del poder y la prosperidad que traerán el Nearshoring y el Reshoring a la región Americana en las décadas por venir.