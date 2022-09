Víctor Romero: Solución al tráfico

Muy seguramente han invertido entre en 20% y 30% más de su tiempo debido al aumento del tráfico; ¿cómo se podría resolver esta situación?

Esta semana tuve la oportunidad de visitar uno de los 10 fabricantes más importantes en cuánto a equipo y soluciones para la gestión del tráfico, lo mejor de todo, es que es una empresa Norteña que figura en el top 5; sus semáforos se encuentran instalados no solo en México, sino en varias ciudades del mundo, tales como Nueva York, Toronto y algunas más en medio oriente y Sudamérica.

Recuerdo una clase de mecánica de fluidos en donde el profesor hacía la comparativa con las avenidas principales de la ciudad; entradas y salidas, más carriles, menos carriles, etc. Pues algo muy similar propone esta empresa, la gestión y monitoreo del tráfico; de tal forma que es posible integrar el transporte público, transporte de emergencia y mantenerlo conectado en tiempo real, lo que permite poder ver en una app, a qué hora pasará el próximo camión o bien, si hay una ambulancia en camino a una emergencia, poder sincronizar los semáforos para abrirle paso y llegue a tiempo a su destino.

Pero no solo es un tema de gestión de tráfico, sino también cultural, coincido con Alejandro B, debemos enfocar los esfuerzos en darle mayor importancia al ser, antes que al tener; quienes han tenido la oportunidad de viajar por Estados Unidos, Europa o Asia, estoy seguro de que han utilizado em metro o el tranvía o un autobús ecológico. Mientras en otros países procuran tener menos automóviles en la familia, en México en Latinoamérica quien no tiene quiere un auto y quienes tenemos, queremos tener uno para cada miembro, y ayuda mucho si más personas usamos el transporte público o compartimos auto para los viajes.

El Gobierno en conjunto con la iniciativa privada requieren implementar un sistema de transporte público eficiente y justo, no podemos tener ciudadanos que dedican hasta 6 horas en traslados de su casa al trabajo y de regreso a su casa, ¿dónde está el balance entre la vida profesional, personal y familiar de estos colaboradores?

Por parte de los ciudadanos, requerimos también participar en la educación de nuestros hijos, ensañarles a discernir para que tomen mejores decisiones y por supuesto, alguno de nosotros tiene una buena idea, acérquese al Gobierno, en honor a la verdad, si están escuchando, al menos en lo personal, ya me recibieron y me escucharon. No es lanzar un tuit para quejarse, hay que entrarle al torito.

