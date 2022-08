Eduardo Hernandez: La nueva norma mexicana de seguridad en cadena de suministro

El pasado 8 de abril del año en curso la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía (Subsecretaría de Competitividad y Normatividad) publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva norma mexicana NMX-W-188-SCFI-2021, Sistema de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro-Mejores Prácticas para la Implementación de la Seguridad en la Cadena de Suministro.

Y ¿qué debo de saber de esta norma?, es una adopción equivalente de la Norma Internacional ISO 28001:2007 (La NMX-W-188-SCFI-2021 es la traducción al castellano de la ISO 280001:2007); ha sido promovida por iniciativa del Instituto Mexicano del Aluminio A.C. (IMEDAL) y revisada por el Comité Técnico de Normalización Nacional del Aluminio y sus Aleaciones (CTNNAA) para ser enviada a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para su aprobación.

Además, fue publicada en el DOF el lunes 6 de agosto de 2018 para consulta pública, contando con 60 días naturales para tal efecto y es declarada oficialmente como una norma vigente de aplicación nacional el 8 de abril del 2022.

Las cadenas de suministro de las grandes organizaciones son cada vez más complejas y vulnerables, esta es la razón por la que es indispensable evaluar el rendimiento de proveedores ante diversos eventos tales como: desastres naturales, incidentes de falsificación, fraudes y otros factores que pueden dañar significativamente la continuidad en sus operaciones y por consiguiente afectarnos a nuestra propia operación.

El hecho de que un proveedor no entregue los recursos a tiempo con la calidad y el costo acordados puede desencadenar una interrupción en las operaciones del negocio, debido a lo anterior, la organización deberá gestionar objetivos que pueden tornarse conflictivos, como es el caso de la reducción en costos de su operación, reducción de tiempos de espera para obtener insumos en tiempos previamente definidos a la vez que gestiona la continuidad de las operaciones en su cadena de suministro.

La relevancia de esta norma es tal, que influirá de manera decisiva en la planeación, implementación, auditoría y mejora continua en la construcción de contramedidas de seguridad en aquellas empresas establecidas en el Estado de Nuevo León, especialmente en aquellas organizaciones que requieren de un sistema robusto de seguridad para acreditar certificaciones tales como CTPAT y OEA, sin embargo, ésta norma no está limitada solo a aspectos de certificación, en realidad fue creada para todo tipo de organización tanto pública como privada, además de que es perfectamente útil para empresas cuyo modelo de negocio es 100% en el ámbito logístico como aquellas que no tiene nada que ver con logística como negocio, como es el caso de hospitales, hoteles, empresas de seguridad privada o bien entidades de gobierno como es el caso de policía, fiscalías etc. ya que todas cuentan con una cadena de suministro la cual se debe proteger asegurando la continuidad de su operación la NMX-W-188-SCFI-2021.

El Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro apoyó de manera definitiva en el proceso de inicio hasta la publicación de la versión final de esta norma, cualquier duda sobre la misma, favor de dirigirse a: direccion@consejodeseguridad.org mencionando en el subject : NMX-W-188-SCFI-2021

Para más información sobre esta norma, véase liga de consulta: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5648459&fecha=08/04/2022

El autor es es titular del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. También es asesor del comité de Excelencia Operacional y Cadena de Suministros de INDEX Nuevo León y Director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro.