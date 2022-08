Lala Elizondo: Invierte en el cambio que quieres ver

Acabo de tener el gusto de ser parte de un evento que celebraba a Amplifica Capital, el primer fondo de capital de riesgo o venture capital en Latinoamérica que invierte con lente de género. Amplifica invierte en startups con enfoque en la mujer, es decir, ya sea lideradas por equipos diversos (que en su equipo fundador haya al menos una mujer), empresas que ofrezcan productos y/o servicios que mejoren la vida de las mujeres, y/o empresas comprometidas a tener equidad en la fuerza laboral. Regreso de este evento con una gran sonrisa en mi cara al ver el gran cambio están generando Anna Raptis, Managing Partner del fondo y todo su equipo.

Aunque la industria de capital de riesgo o Venture Capital lleva ya poco más de doce años en este país, es una industria bastante nueva para muchos, aún más si la comparas con los más de cuarenta años que lleva en Estados Unidos. Me gustaría empezar primero con definir que es el Venture Capital: Es la inversión en empresas en etapas muy tempranas las cuales en su mayoría usan la tecnología como motor y habilitador de crecimiento. Es una inversión de alto riesgo pues es bien sabido que hay una probabilidad de falla en un 60% durante los primeros tres años de vida de una empresa nueva, pero a su vez los retornos que se pueden obtener llegan a ser altísimos. Invertir en estas etapas es “perderle el cariño” al dinero por unos 10 años, que es el plazo general de retorno en este tipo de inversiones. En este tiempo se espera que la empresa siga aumentando su valuación, a que llegue un fondo más grande y te compre tu parte a la nueva valuación, o bien que haya algún evento de M&A o salida a bolsa.

¿Y porque es esto relevante? Personalmente siempre me ha causado una gran frustración el ver que en México hay muchas ideas, empresas y talento que por falta de capital no son desarrollados a su máximo grado. Siempre he sido una fiel creyente de que la empresa es el motor de nuestra economía y de que es importante apoyar al emprendedor para que pueda crecer y en consecuencia generar empleos, resolver problemas de la sociedad y generar desarrollo económico.

Tristemente, el Venture Capital no es la excepción en términos de sesgo de género que existe en el mundo. El año pasado se invirtieron más de $15 billones de dólares de capital de riesgo en LATAM. Pero de las startups fondeadas, solo el 18% tienen una mujer socia en su equipo fundador. Según la consultora global Gender Smart, en promedio las startups lideradas por mujeres solamente llegan a recaudar $500 mil dólares, mientras que las que son fundadas por hombres levantan un promedio de $12 millones de dólares. De los más de 40 unicornios que tenemos identificados en la región, solamente cuatro fueron co-fundados por mujeres: Kavak, Nubank, iFood y el más reciente unicornio mexicano Stori, cofundado por Marlene Garaysar, (quien por cierto acabamos de entrevistar en Escalables Podcast). Adicional a esto, según datos de la AMEXCAP, el 76% de los fondos de inversión en México no tienen mujeres senior en sus equipos de inversión.

Y ¿porque alguien invertiría en un fondo que se enfoca en evaluar startups fundadas por mujeres? Muy sencillo: Está comprobado que las empresas fundadas por equipos diversos son más rentables y generan en promedio 78 centavos más por cada dólar invertido que las empresas con equipos formados solo por hombres. Según McKinsey & Company, las empresas lideradas por equipos diversos generan 47% más retornos sobre el capital. De acuerdo con la firma Pitchbook, las empresas fundadas por al menos una mujer tardan menos tiempo en su exit. Además que de acuerdo a un estudio de Korn Ferry, las empresas fundadas por mujeres presentan 20% más innovación que las fundadas por equipos únicamente masculinos. A pesar de estos datos tan duros, la mujer en Latinoamérica sigue siendo un sector subinvertido.

Sueño con un México donde mis hijas y mi hijo tienen el mismo acceso a oportunidades. Quisiera ver un mundo con un piso más parejo, donde las oportunidades para el hombre y para la mujer sean las mismas. Si estas considerando a invertir en capital de riesgo, ¿habías tomado en cuenta esto? Si no lo habías considerado, te invito a la reflexión y a que pienses si estas invirtiendo en el cambio que quieres ver.

La autora es Cofundadora y Managing Partner de Tule Capital, fondo especializado en la adquisición de proyectos de vivienda en renta (mulitfamily) en Estados Unidos, los cuales generan flujos desde el día uno, con retornos arriba del 15% en dólares. Lala es también consultora de negocios y ángel inversionista en México. Cuenta con un MBA de Babson College, experiencia en desarrollo comercial internacional y marketing de productos de consumo. Le apasiona el tema de impacto y su sueño es contribuir a “emparejar el piso” para aquell@s que nacen con alguna desigualdad económica, educativa o de género. Puedes escucharla en el podcast @EscalablesPodcast donde entrevista a jugadores relevantes del ecosistema emprendedor en LATAM. Disponible en Spotify y las principales plataformas de podcasts.

Twitter/IG: @lalaelizondo @escalablesp

Mail: lauramariaelizondo@gmail.com