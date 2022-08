Víctor Romero: Back to School

El lunes, millones de estudiantes regresarán a clases presenciales después de dos años de clases remotas.

Muchas gracias queridos lectores por dedicar unos minutos para la lectura de la columna de café y tecnología de esta semana.

Muy dinámica esta semana que termina, no sé ¿cómo les fue a ustedes?, se empieza a sentir que ya todos están regresando de vacaciones; más tráfico en las avenidas, más personas en los edificios y centros comerciales.

Pues todo listo para que los chicos regresen a clases este próximo lunes 29 de agosto y les quiero compartir algunas puntos y tendencias para que este regreso a clases mucho más seguro.

La historia nos ha enseñado que, pasando el problema, usualmente nos relajamos en las medidas; es una buena oportunidad para no aflojarle y mantener los buenos hábitos que adoptamos durante la pandemia, el uso de cubrebocas (sobre todo en lugares concurridos), lavarse constante mente las manos y el uso de sanitizante. Podrá sonar exagerado, incluso varios me han dicho: “en muchas partes ya se permite el no uso de cubrebocas”, efectivamente, tienen razón; pero, díganme, mientras usaron estas 3 recomendaciones, ¿cuántas veces se enfermaron en su casa de la garganta, gripa o del estómago?, en mi caso, han sido los 3 años con mejor estado de salud que he tenido.

En cuanto al uso de la tecnología, he visto que se ha simplificado y ajustado el modelo educativo, pero también se hizo una brecha enorme entre las escuelas privadas y las públicas; a pesar del esfuerzo de los profesores, papás, abuelitos y alumnos, en muchos casos no fue suficiente o porque no hubo los recursos económicos en casa o porque había todo un salón (4 o 6 niños) en la casa de la abuelita con una sola TV o porque no hubo un adulto que pudiese estar al pendiente de guiar a sus hijos por cuestiones de trabajo.

El reto para este año es quien invirtió en tecnología (colegios y alumnos) no se conviertan en elefantes blancos y herramientas para jugar en línea; para los que no tuvieron acceso a tecnología, ponerse al corriente y regularizar a toda la matrícula.

Por último, muchas de las plataformas y programas para educación, están es software o en la nube, si le piden comprar un equipo de cómputo, busque la forma de rentarlo o que la escuela se lo sub arrende; justamente ayer platicando con un muy buen amigo, me compartió que, en este año, habrá muchos programas de financiamiento y renta de tecnología.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, a la espera de un buen machacado natural acompañado de tortillas de harina y frijolitos. Más tarde, me daré una escapada para tomarme un expresso en alguna cafetería en el centro de la ciudad.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de sus amigos y familiares.