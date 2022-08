Luis R. Carretero: Propósito, ¿la nueva criptomoneda de las Organizaciones?

La digitalización ha provocado una transformación profunda en las monedas y divisas de cambio debido al impacto de las criptomonedas, en palabras del Presidente de la Asociación de Blockchain en España, Miguel Ángel Domínguez, “las criptomonedas están rehaciendo el sistema financiero global”. Aunque aún es bajo el porcentaje de expertos que entienden cómo funciona y pueden predecir el comportamiento de esta nueva divisa, nadie puede negar el impacto que ha tenido en el mundo.

Algo similar, ha venido sucediendo alrededor del concepto del Propósito, aunque son pocos los gurús que entienden a fondo el tema (Tim Kelley, Simon Sinek), muchos están hablando de este concepto y nadie puede negar que es parte fundamental para resolver una de las mayores crisis de retención de talento en la historia.

En un mundo que va a un ritmo exponencial, y en donde cada vez las personas tienen más opciones de dónde trabajar y cómo generar ingresos, se ha dado el fenómeno global de “La Gran Renuncia”, el cual se refiere a la renuncia masiva de empleados, causando un incremento de más del 50% en las tasas de renuncias voluntarias en los Estados Unidos, y en México el impacto es similar, en donde el 41% de las empresas registran incrementos significativos e inusuales en su rotación.

La consultora internacional McKenzie, en su encuesta más reciente entrevistó a más de 13 mil empleados a nivel internacional, en donde aproximadamente una tercera parte (33%) de los encuestados marcaron como la principal razón para salir de su organización “la falta de propósito o sentido”.

Al mismo tiempo las Organizaciones, que a su vez están navegando aguas inestables e inciertas ante el cambio en el entorno, han recurrido a olvidarse de las milenarias “visión” y “misión”, y están optando por identificar un statement corto, mucho más atemporal y enraizado en la esencia de la organización, que les servirá como brújula ante la incertidumbre y toma de decisiones. La declaración abierta y vocal del Propósito a nivel organizacional, permite que a su vez los empleados puedan discernir y contrastar si la Organización a la que pertenecen puede proveer de las condiciones para que puedan vivir su Propósito Individual en plenitud.

La gran interrogante es ¿cómo descubrimos nuestro propósito personal?, esta pregunta no tiene una respuesta corta o sencilla, es un proceso continuo de autodescubrimiento, prueba y error, pero lo más importante es que el propósito, al igual que la materia, no se crea, sino que se “descubre”. Es aquella emoción que hace que te caigas de la cama para comenzar tu día, es aquel motor que te impulsa, motiva y mueve a ser la mejor versión de ti mismo, es aquello de lo que el mundo se perdería si tú no existieras.

A diferencia de las criptomonedas, en donde hay que adentrarse en los tecnicismos y códigos, el propósito, es interno, es personal, y es un arma poderosa al alcance de tu mano que te dará claridad, enfoque y sentido de trascendencia. Descúbrelo.

El autor es Director y Fundador de Frater Consulting VP del Foro ERIAC 2022.