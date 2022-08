Alejandro Zertuche: México y su discurso equivocado

No hemos podido encontrar el camino para avanzar hacia un mejor país por falta de una visión que nos permita enfocar en colectivo ¿En qué momento construimos un discurso equivocado?

La cultura y creencias que hemos creado inconscientemente, nos han limitado a trabajar únicamente para sobresalir y ser mejor que otros. En México, desafortunadamente, nos hemos quedado instalados en la etapa de la supervivencia; cada uno luchamos únicamente por lo nuestro y bajo intereses personales. No es que esto esté mal, el reto es ver y asumir que no vamos solos en el camino de la vida.

Nuestra forma de ver las cosas no permite observar el panorama completo de lo que nos sucede y por lo tanto nos encasillamos en lo que percibimos con nuestra idea de lo que es la realidad. Una realidad alejada de lo que esta pasando a nuestro alrededor. Esta claro que, aunque nuestro nivel cultural en colectivo es bajo, todo está sucediendo en las esferas de la alta cultura o sociedad y de ahí se refleja hacia todos los mexicanos. No hay que analizar esto desde el juicio sino desde la auto observación consciente para que podamos entender en donde estamos parados.

Los mexicanos nos enfocamos en los 43 desaparecidos por ser un tema político, cuando llevamos mas de 100 mil. Nos preocupa la seguridad cuando se acerca a nuestro entorno, mientras día a día mueren cientos de personas en nuestro país. Nos convertimos en partidos políticos por ideales o conveniencia en vez de hacernos mexicanos por convicción. Nos enfada la irregularidad del caso de Debanhi en Nuevo León en medio de un grito nacional de mujeres que son maltratadas día a día. Queda claro que estamos experimentando un discurso de realidad totalmente limitado. No se trata de minimizar el enfoque actual sino de expandirlo.

Es momento de abrir el lente de nuestros paradigmas y creencias para enfocarlo mas ampliamente y con diferente entendimiento. Los mexicanos estamos enfrentando lo que hemos creado por el simple hecho de que no nos ponernos de acuerdo y al no tener la voluntad de ello actuamos en consecuencia. Trabajamos separados; por un lado los estudiados, intelectuales y expertos que trabajan únicamente con los que se entienden y no logran resolver nada, y por otro lado la gente que no puede avanzar y mucho menos entender lo que sucede ya que están inmersos en su experiencia de supervivencia.

¿En qué momento nos pondremos las pilas para construir el México que queremos? ¿Cuándo entenderemos que la separación hace mas difícil y doloroso el camino para un mejor país? ¿Estamos realmente conscientes de que todo lo que hacemos impacta en colectivo? No es sencillo dar el paso, pero es importante que lo hagamos juntos.

Es momento de cambiar el discurso de nuestro México. Empecemos a compartir lo que sí tenemos y podemos aprovechar para salir adelante. Iniciemos nuevos acuerdos entre los diferentes roles de la sociedad. Innovemos en nuestra forma de interactuar para motivarnos a la acción. No se trata de unir creencias sino de abrirnos a co-crear con los demás; con todos.

Hay un presente que sigue sucediendo y que nos invita a salir de la separación, de la competencia del pasado y la incertidumbre del futuro. Es importante construir de forma consciente lo mejor para México. Es momento de impulsar una nueva consciencia para nuestro país y la decisión está en manos de todos los mexicanos. Nos toca dar el primer paso ¿Te sumas al nuevo discurso para intentarlo o te quedas en la conversación del pasado?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quién la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.