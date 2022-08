Carlos Peña: Financieramente, nunca es tarde para volver a comenzar

Solo aquellos que alguna vez hemos perdido todo, sabemos que podemos volver a comenzar, la vida da muchas vueltas un día tienes todo, pero otro día ya no luego vuelves a tenerlo.

El valor del tiempo es algo que no le damos la importancia que tiene, se dice qué hay dos cosas y únicas que no puedes recuperar, la vida y el tiempo.

A veces nos enfocamos en hacer proyectos muy grandes pensando en lograr grandes resultados, pero realmente las cosas sencillas y simples son las que a veces dan los grandes resultados.

¿Qué valor tiene tu tiempo?, todos tienen un valor y va de acuerdo al tamaño del sueño que tengas en tus proyectos.

Hoy estamos viviendo una crisis, la más grande de todos los tiempos y hay un enemigo silencioso y es la inflación.

Pero mi pregunta es ¿qué inflación te gustaría vivir?, ¿Sabías que tu puedes trabajar tu inflación a favor?

Las personas que se quejan de la inflación es porque son dependientes de los “beneficios” que pueden dar el gobierno o la Iniciativa Privada.

Si estás quejándote de la vida por no encontrar la vida que deseas, ahora la pregunta es ¿Cómo has aprovechado tu tiempo? El tiempo no es más que el medio en el cual debes utilizar y darle un valor a tu crecimiento en tu vida, si no se utiliza estás prácticamente “muerto en vida”.

Ahora la relación de tiempo y riesgo es FUNDAMENTAL para tejer éxito, de hecho, no hay otro camino, la única manera de generar riqueza es asumiendo riesgos, pero controlados.

Más sin embargo las caídas las tendrás y son inevitables, pero son el único camino para lograr y es gracias al tiempo bien utilizando para llegar al éxito financiero, al buen manejo de las finanzas patrimoniales, para lograr la libertad financiera.

En el camino de la vida habrá caídas que se convertirán en aprendizajes y cuando se valora el tiempo aprenderá que el objetivo se puede lograr y llegar mucho antes del tiempo, porque en el camino conocerás el interés compuesto y se sorprenderán que si hay educación combinado con la constancia de incrementar cada mes su inversión podrán lograr su objetivo en 5 años y no a los 70 años.

La vida está hecha de momentos, deseos, pérdidas irrecuperables, pero siempre retomando el camino y aprovechando el tiempo para volver a empezar.

¡Hasta la próxima!