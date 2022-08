Marco A. Pérez: Reporta Pemex resultados presupuestales negativos

En varias notas anteriores, he comentado que en materia de finanzas públicas, las estadísticas y la contabilidad que se lleva a nivel gubernamental, difieren de las que contablemente se aplican para elaborar reportes y estados financieros, ya que a nivel presupuestal, las cifras efectivamente cobradas y pagadas, son las que tienen particular importancia, pues son las que implican “uso de efectivo”.

De tal suerte, para propósitos de la elaboración de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que rigen el ingreso y el gasto del sector público presupuestal, las partidas que no implican percibir efectivamente ingresos, como por ejemplo una venta a crédito, mientras no se cobre, o la depreciación de un activo, que no implica una salida de efectivo, no se consideran, por lo que la diferencia entre ingresos y gastos, más que determinar una “utilidad” o una “pérdida” lo que determina es un “resultado financiero” que puede ser déficit o superávit.

De tal suerte, los resultados “contables” que debe reportar Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores, deben ser elaborados aplicando normas internacionales de información financiera, incluyendo partidas que no implican uso de efectivo, mientras que los que reporta la SHCP al Congreso de la Unión, dan seguimiento a los ingresos aprobados en LIF y al gasto presupuestal aprobado en el PEF, por lo que difieren ampliamente.

Es así que considerando partidas contables que no están asociadas a la operación, como lo es el “demérito” en el valor presente de activos (o su “reversa”) que de acuerdo a las normas contables afectan las utilidades o pérdidas de las empresas, la ganancia cambiaria que no se realiza, o las cuentas por cobrar, Pemex reportó a la Bolsa una utilidad de unos $113 mil millones de pesos, mientras que a nivel presupuestal, su balance financiero es negativo en más de $27 mil millones de pesos.

Otro factor que afecta de manera importante los resultados operativos y financieros de Pemex, y dificulta calificarlos, es el hecho de que los apoyos y las transferencias que recibe por parte del Gobierno Federal, los registra como “otros ingresos” tanto en la información que manda a la Bolsa, como en la información a nivel presupuestal, y se suman a sus ingresos “propios” para determinar sus resultados, cuando lo correcto sería estos ingresos no asociados a su operación, se consideraran hasta el final, pero la estadística así se reporta, por lo que ya es labor del analista, hacer cálculos con y sin, apoyos gubernamentales.

Como los ingresos propios de Pemex que reporta la SHCP, los presenta “netos” de la adquisición de gasolinas importadas para reventa (sin que exista una buena razón para este “ajuste”) las ventas netas hay meses que incluso son “negativas” (por absurdo que esto parezca) cuando las importaciones superan los ingresos propios, y eso reduce los ingresos propios reales de Pemex, más ahora que el gasto en importaciones de gasolinas supera incluso el ingreso por exportaciones de crudo.

Bueno, pues a Junio de este año, los subsidios y las transferencias que recibió Pemex del Gobierno Federal, fueron incluso superiores a sus ingresos propios “rasurados”, $178.9 mmp versus $176.9 mmp y ni así pudo reportar un Resultado Financiero positivo, ya que reporta déficit por $27.7 mmp.

Los ingresos presupuestales que reportó Pemex, acumulados al mes de junio, fueron incluso inferiores a los programados, en $1.7 mmp a pesar de los elevados precios del crudo, lo que echa por tierra, de manera contundente, el más que optimista cálculo de ingresos petroleros “excedentes” de $535 mmp para el año, cuyo cálculo se hace en base a la extracción de crudo y su precio.

Incluyendo las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, que percibe el Gobierno Federal, los ingresos excedentes petroleros apenas suman unos $50 mil millones de pesos, por lo que el ajuste al gasto ha sido más importante que los ingresos excedentes para financiar los estímulos fiscales a las gasolinas.

En efecto, tan solo en Pemex, el gasto se recortó en casi $30 mmp, otros tantos se han ahorrado incluso en programas insignia, como la pensión a adultos mayores, que ha sufrido rezagos, por no decir recortes, también superiores a los $30 mmp, así como las diversas becas que se otorgan a través de la SEP, y la compra de vacunas.

El aceleramiento en el gasto en la refinería Olmeca, y su sobrecosto, y el mayor presupuesto al tren Maya, se suman al costo de los estímulos a las gasolinas, y como ha dicho el Presidente, la austeridad republicana está pasado ahora a una pobreza franciscana.

Todo como consecuencia de un optimista cálculo de ingresos excedentes petroleros que nunca se iba a materializar, y está presionando al extremo al gasto público.