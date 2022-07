Víctor Romero: De regreso a clases ¿virtual?

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Todo parece indicar que el regreso a clase será de forma 100% presencial; aunque muchas aulas se han quedado equipadas para dar clases híbridas, por supuesto que no es un tema menor por el tamaño de inversión que muchas instituciones hicieron.

Viendo el vaso medio lleno o medio vacío, existen tres caminos, evolucione a un siguiente nivel la forma de educar (francamente es lo que requiere nuestro país), se queda el sistema cómo se utilizó el ciclo pasado siendo flexible en la forma de tomar clases o se quedan unos elefantes blancos instalados como decoración en las aulas.

Viendo el cómo potencializar la forma de educar con la inversión realizada, una opción es integrar una plataforma de lecture capture; algunas universidades en el norte del país ya están trabajando en este tipo de proyectos. En países como Italia, las universidades utilizan un sistema educativo muy flexible, los alumnos asisten a un cierto número de clases presenciales, otras en línea y algunas más bajo demanda; me parece que el futuro de el como se va a adquirir el conocimiento, será por curiosidad, por aprender algo nuevo y bajo demanda (el tiempo que pueda en los horarios que tenga disponibles).

Me gustaría me platicara si usted tiene hijos en primaria y secundaria, ¿cómo siente usted este regreso a clases?, ¿qué políticas se están manejando en su trabajo cuando sale un brote de covid? Las escuelas ahora tendrán que tener una visión de 360 grados, porque los papás ya regresamos a trabajar presencial y habrá que tener diferentes opciones y soluciones cuando se presente un caso de covid y se requiera aislar al grupo en la escuela.

En fin, aunque pensamos que la pandemia ya se acabó, aún hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en la parte de procesos en las escuelas, políticas de salud, prevención de contagios y definir el cómo es la nueva forma de trabajar.

Si usted como padre de familia hizo el esfuerzo de adquirir tecnología no se preocupe si de un inicio no se utiliza tantas horas como en años anteriores; sí aproveche la oportunidad de crear nuevos hábitos en casa en el uso de ella; jugar en línea no es malo, siempre y cuando el tiempo sea el adecuado y no afecte la productividad en casa.

Reutilizar es la palabra clave del regreso a clases, reutilizar o donar cuadernos, libros y/o materiales cuida de la economía de todos y del medio ambiente. Prudencia por parte de los colegios será lo más apreciado, solicitar lo indispensable para llevar a cabo la formación de los chicos es lo más importante.

Hoy acompañé la lectura con un café americano medio correteado, pero una delicia empezar el día con un buen café.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!