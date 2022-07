Sara Lozano: Intimidad sin spoilers

LA PROPIA POLÍTICA

En cosa de tres días recibí buenas recomendaciones para ver la serie Intimidad de Netflix y me fue bien haciéndoles caso. Lo primero es que no me topé con los clichés de sexo, violencia y reivindicación; la serie tiene los suyos, pero a su manera.

Lo que más me gustó es que no hay esa prisa de terminar la historia, prisa que me venía molestando desde hace meses. Sí se trasladan de lado a lado de la ciudad en cosa de segundos convenientes para la trama, pero no se apuran en resolver un problema para revelar otro. Incluso podría parecer lento para quienes prefieren historias fast-track.

Lo tercero. La historia se desenvuelve sobre un problema social y político, complejo y acendrado en los ámbitos del poder, por esto se aplaude que la prisa comercial no haya sido la primera prioridad de la producción/dirección. A través de tres casos, que luego se desenvuelven en dos más, se exponen situaciones diferentes del mismo problema originado por las mismas tradiciones.

Un cuarto comentario es una buena combinación de condiciones particulares de las y los personajes. Con y sin dinero, jóvenes o en la madurez, con éxito profesional o con vocación doméstica. Así se logra un planteamiento amplio de la problemática, casi suficiente para dimensionar las estructuras sociales que la provocan y evidenciar los sesgos inconscientes que la originan.

La quinta reflexión es que cada personaje tiene una biografía muy parecida a la realidad en términos de su identidad. No es forzado el rol que desempeña en la serie, cada quien tiene sus pequeñas victorias de emancipación en sus condiciones particulares –edad, nivel socioeconómico, educativo, de preferencias o profesional–. Esto no es impuesto, no se denuncia desde el inicio ‘el problema’ personal, la mayoría de los y las personajes van confrontando su experiencia de manera espontánea, casi igual que en la vida real. Y también va aprendiendo tropezadamente, asimilan día a día la nueva condición en la que están y se recuperan de su pérdida de formas a veces inútiles. Insisto, no hay prisa por contar cada historia.

Desde mi experiencia con series la historia había concluido dos capítulos antes y al ver que había otro me dio gusto porque no dejó cabos sueltos y tampoco ignoró personajes secundarios ni obvió situaciones.

Es de ese tipo de series que nunca hubiera visto si no me la hubieran recomendado tres veces en un fin de semana y al final la exploración salió bien.

PDTA: De fiesta porque precisamente hoy se cumplen cinco años de haber publicado el primer artículo de La Propia Política. Hay muchísimo que agradecer, pero hay y más para seguir trabajando. Ojalá pronto celebremos la inclusión significativa, la participación ciudadana abierta y efectiva, así como las buenas políticas públicas para anticipar problemas, evitarlos, atenuarlos o resolverlos y, por lo pronto, salir de esta crisis de agua.