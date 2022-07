Roberto Mercado: El Autoabastecimiento y la contradicción del Gobierno

El esquema de compra de energía eléctrica de Autoabastecimiento, fue el primer paso en México para la liberación del mercado eléctrico. Como muchos sabrán, antes de la Reforma Energética del 2013 era exclusivo de la CFE el servicio público de la energía eléctrica, sin embargo, desde la década de los 90s el Autoabastecimiento era una opción para la industria privada para invertir en generación y adquirir energía a precios más competitivos. Una condición fundamental para que una empresa pudiera comprar energía bajo este esquema, es que ésta sea socia de la empresa generadora de electricidad. Con base en esto, las empresas con adquirir una acción de la central de generación formaban la sociedad de autoabastecimiento entre el socio consumidor y el socio generador, cumpliendo el requerimiento regulatorio mencionado. Desde hace más de 20 años, a través del Autoabastecimiento muchas empresas se han beneficiado con tarifas eléctricas a precios más bajos que las tarifas de CFE, permitiéndoles reducir sus costos de operación y mantenerse competitivos contra empresas de sus giros industriales en otros países.

Durante este sexenio el Autoabastecimiento ha estado muy presente en el discurso del Presidente, de Manuel Bartlett, Director General de la CFE, y Rocio Nahle, Secretaria de Energía. Para el Presidente y quienes lo apoyan, el Autoabastecimiento es un esquema fraudulento e ilegal de compra de energía eléctrica, en el que las empresas privadas simulan sociedades para vender y comprar electricidad, perjudicando a la CFE. La realidad es que este esquema y quienes operan tanto como generadores y/o consumidores, lo han hecho bajo el marco de la ley. Tanto es así, que hasta el día de hoy las empresas siguen recibiendo energía bajo este esquema. Además, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene la facultad de revocar cualquier permiso de generación si el permisionario incumple con lo establecido en el permiso o regulación, pero al día de hoy no se han revocado permisos de autoabastecimiento.

En esta Administración federal también hemos visto varios golpes al Autoabastecimiento. Desde el 2019 la CRE no ha dado respuesta a solicitudes de modificaciones de permisos de generación, con lo cual los generadores en Autoabastecimiento no han podido agregar nuevos centros de carga en sus permisos y por lo tanto desde entonces no ha sido posible la contratación de nuevos clientes. En octubre 2020 modificaron la regulación, de tal manera que ya no es posible agregar nuevos centros de carga a los permisos de Autoabastecimiento, por lo que la falta de respuesta a solicitudes de modificación de permisos era un simple bloqueo administrativo para no agregar nuevos centros de carga, este cambio regulatorio hizo legal el bloqueo. Incrementaron los costos de transmisión y distribución de la energía para las empresas que se encuentran en este esquema. Por otra parte, lanzaron dos reformas, la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en febrero del 2021 y una Reforma Energética en octubre del año pasado. La Reforma Energética fue desechada en abril de este año y la Reforma a la LIE se encuentra en suspensión de carácter general. Ambas reformas, entre otros puntos, tenían la intención de desaparecer el Autoabastecimiento.

Si tanto interés tiene la Administración actual por desaparecer el Autoabastecimiento o que las empresas privadas dejen de comprar energía bajo este esquema, ¿por qué están haciendo cansado y eterno el proceso para que la industria pueda salir de este esquema? Muchas empresas por diferentes motivos como, incertidumbre regulatoria, terminación de contratos, búsqueda de mejores opciones de suministro, cambio a suministro renovable, etc., están haciendo el proceso regulatorio para salir del Autoabastecimiento, sin embargo, cuando acuden con las autoridades competentes para este proceso no están obteniendo la respuesta esperada. Hay empresas que se encuentran a una respuesta por parte de las autoridades desde hace más de un año, en el cual no han recibido alguna retroalimentación. Las autoridades competentes están haciendo un martirio para las empresas el poder salir de este esquema, cuando se entendería que el gobierno busca reducirlo y/o eliminarlo. Aquí es donde se encuentra la contradicción del gobierno, donde no hace sentido el discurso con las acciones.

Debido a esto recomendamos a las empresas que se encuentran bajo el esquema de Autoabastecimiento y que quieran salir de éste, busquen ayuda de expertos que los puedan asesorar para realizar su proceso de salida. Nos hemos topado con algunos casos en los que las autoridades les han regresado oficios a las empresas tanto por detalles insignificantes como importantes. Con el objetivo de poder presentar la información en forma desde un inicio a las autoridades y no darle motivos para hacer aún más largo el proceso, es importante contar con apoyo de expertos. De igual manera es de gran valor que el asesor también los pueda apoyar en el proceso de migración al Mercado Eléctrico Mayorista.