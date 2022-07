Angel Maass: Inflación, Inflación… Inflación

Desde hace un tiempo a la fecha, el tema de inflación ha sido comentado en diversas ocasiones, más aún con la tendencia al alza, no solamente en México, sino también a nivel global. Más allá de las causas que han provocado este fenómeno, me gustaría recordar algo de historia y no exclusivamente lo sucedido en el pasado reciente, particularmente para las generaciones más jóvenes.

Me acuerdo cuando era niño a principio de los años 80′s, en mi casa por lo regular íbamos al supermercado el día que llegaba mi papá con el cheque de su sueldo. Quizá suene un poco exagerado, pero el precio de la mercancía podía incrementarse drásticamente de un día para otro. Lo mismo sucedía con las tasas de interés, que inclusive para un crédito crecían en cuestión de horas. Simplemente, por poner un ejemplo, la inflación del cierre de 1982 se ubicó en 98.8%.

Con lo anterior, no pretendo minimizar el problema actual de inflación, pero sí manifestar algo de contexto como referencia. Otra cuestión que no puedo pasar por alto es la inflación de Estados Unidos que por lo regular había estado por debajo de la de México, aunque a partir del inicio del presente año ha ocurrido lo contrario. Precisamente, el día de ayer se dio a conocer el dato de inflación de nuestros vecinos del norte, la cual se ubicó en 9.06% al cierre de junio 2022, versus 7.99% en territorio nacional.

(véase: https://public.flourish.studio/visualisation/10625117/)

Al respecto, seguramente estaremos observando incrementos en las tasas de interés de ambos países y en el resto del mundo como una herramienta mitigante de la inflación. En este sentido y con base a la última información disponible se tienen expectativas para que, al cierre del presente año, el alza anual de precios para Estados Unidos y México se ubique en 8.5% y 7.6%, respectivamente. ¡Ya veremos que resulta! De hecho, creo que todos esperamos ese punto de inflexión a la baja.

(véase: https://public.flourish.studio/visualisation/10625370/)

Independientemente de ser un tema global (ofrezco disculpas por ser reiterativo), en esta ocasión quisiera enfocarme sobre las ciudades de nuestro país que se han visto más afectadas por esta situación. Volviendo al tema del supermercado, quizá coincida conmigo sobre que pareciera que ahora compramos menos pero el gasto resulta mayor. ¿Acaso se siente identificado?

Ante este panorama, le comparto que, al cierre de junio 2022, existen 36 de 55 ciudades que reportaron una inflación mayor al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) referido (7.99%). De hecho, INEGI informó que la ciudad que experimentó la mayor inflación fue Tehuantepec, Oaxaca (10.97%); mientras que la de menor fue Toluca, Estado de México (6.41%).

En tanto, analizando el promedio de precios por zona geográfica, la región del sureste fue la más afectada por inflación con 8.64%; Noreste 8.52%; Occidente 8.42%, Noroeste 8.22% y Centro del país que registró 8.14%.

Para más información puede realizar clic en el siguiente vinculo y después otro clic sobre el menú que dice región (por noreste) para conocer más a detalle cada uno de los datos.

(véase: https://public.flourish.studio/visualisation/10571631/)

Como conclusión, puedo decir que hemos vivido condiciones mucho más severas de inflación y tasas de interés de las que tenemos a la fecha. En este sentido, los exhorto a ver en retrospectiva con un rango de tiempo de análisis más amplio y que a pesar de la situación actual, destaco la fortaleza del país y de su gente.

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.

