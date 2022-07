Francisco Aguirre: Necesitamos más jugadores y menos turistas o prisioneros dentro de la Industria de Manufactura

Decía el legendario Tom Lasorda, el manager histórico de los Dodgers de Los Ángeles, “Hay 3 tipos de jugadores de beisbol: aquellos que hacen que suceda, aquellos que ven lo que sucede y aquellos que se preguntan qué pasa”.

Esta frase me recuerda 3 arquetipos en los que opera nuestra mentalidad, tanto en el ámbito profesional como en lo personal: “El Prisionero”, “El Turista” y “El Jugador”.

“El Prisionero” son aquellos que culpan a los demás, buscan excusas y se enfocan en lo negativo. Karen Tobiasen lo describe así: “Son los que se encuentran detrás de los barrotes de la celda, pero con la puerta abierta y la llave en sus manos”. “El Turista” son aquellos que no se comprometen en nada, no intentan resolver, les gusta “ver a los toros desde la barrera”. “El Jugador”, es quien está dentro del juego, comprometido, resolviendo problemas, pueden ser críticos, pero enfocándose en las oportunidades. Y algo relevante es que “El Jugador” no juega solo, lidera el cambio que quiere ver y esto atrae a más jugadores.

Estos arquetipos no son determinantes y no son para etiquetar a los colaboradores, son tipos de mentalidad que pueden cambiar dependiendo de la situación o el nivel de motivación que tenemos como individuos. El reto de las empresas de manufactura es identificar y trabajar en aquellos factores que nuestros colaboradores valoran y así incentivar la mentalidad del “Jugador”.

La industria de la manufactura en Nuevo León ha evolucionado de manera importante, y a pesar de las vicisitudes que la pandemia y el entorno global le han presentado, no deja de enfocarse en el colaborador; en desarrollarlo a través de programas de capacitación y proyectos, en reconocer los trabajos sobresalientes, y en mantener una comunicación bidireccional efectiva, todo esto promueve la generación de “Jugadores”.

Reflexionemos sobre si estamos haciendo lo suficiente para desarrollar “jugadores” en nuestras organizaciones o si el ambiente que tenemos está suscitando turistas o, peor aún, prisioneros que no están satisfechos y, por consiguiente, no cumplen con los retos organizacionales.

De lo que trascienda de esta reflexión, actúa, nunca es tarde. Bien dicen que el mejor momento para empezar fue ayer, y el siguiente mejor momento es AHORA, ya sea para reforzar lo que estás haciendo bien, o ajustar lo que falta mejorar, sólo hazlo, genera esos jugadores que “van a sacar la bola del cuadro”, aquellos que van a producir, que van a desbloquear el potencial de los demás y colaborar para exceder las metas.

Me siento muy optimista y me agrada ver que hoy en día hay muchas empresas que comparten orgullosamente nuevas y mejores prácticas enfocadas en el bienestar y desarrollo del colaborador, y estoy seguro de que esto alienta a que se sumen más, lo cual nos permitirá tener más “Jugadores” y menos “Turistas” o “Prisioneros” dentro de la Industria de la Manufactura.

Y como diría mi querido abuelo, “Más días como estos”

Francisco Alejandro Aguirre, subdirector del Comité de Capital Humano de Index Nuevo León.

Contacto: comites@indexnuevoleon.org.mx