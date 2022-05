Víctor Romero: Texas, el nuevo HUB

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana de café y tecnología.

En mi pasada estancia en la ciudad de Dallas, platiqué con varias personas, sobre todo jóvenes de entre 25 y 35 años; todos venían de diferentes ciudades de California. Me llamó mucho la atención este movimiento de chicos, al preguntarle a alguno de ellos, recuerdo que me comentó que California es muy caro y que venía a explorar oportunidades para desarrollarse en Dallas y si no era esta ciudad, se movería a San Antonio o a Austin.

Interesante que Austin a tomado mucho empuje y sobre todo, a partir de que Tesla anunciara la construcción de su nueva planta en esta ciudad. Recuerdo ir por el “loop” de regreso de Dallas a Monterrey y al pasar por la planta de tesla, a una velocidad de 130 km/hr, pasaban los minutos, literalmente los minutos y la planta no terminaba.

Que Tesla se moviera a Texas, junto con otras grandes compañías, significa un crecimiento en varios puntos porcentuales en el PIB del estado completo y ni hablar de las ciudades pequeñas, algunas de ellas, están pasando de ser las más pobres a las de mayor dinamismo.

Otro factor que avala este crecimiento es el incremento de las propiedades en el corredor de Austin-San Antonio; quienes tenían ya una propiedad, con la pura plusvalía incrementaron su patrimonio, quienes están comprando, como dice el dicho, sino compraste hace 20 años, el mejor momento es ahora.

Estoy seguro de que los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, tendremos la gran oportunidad de subirnos a esta gran ola y crecer de forma consolidada y en algunos sectores de forma exponencial.

El sector tecnológico sigue siendo el más atractivo para hacer hubs de colaboración y de esta forma, sumarse a los gigantes de la innovación, como apple, tesla, space x entre otros.

Desde el año pasado, la mitad de mi mente está en Texas y la otra en Monterrey, es una gran oportunidad de hacer el “puente” y llevar a otro nivel nuestras empresas, estar de cerca a las compañías globales, apoyan en transferir conocimiento, disciplina en la ejecución y apego a procesos.

Hoy acompañé la escritura con un café expreso doble, elaborado con granos mexicanos de la región de Chiapas, acidez alta, con notas cítricas y muy aromático.

Saludos desde el puerto comercial más grande del mundo, Laredo, Tx.