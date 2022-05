Alejandro Zertuche: El umbral para la transformación en México

Los seres humanos pasamos al menos por dos umbrales en nuestra vida; cuando nacemos y cuando morimos. Un umbral es una experiencia de transformación donde se experimentan nuevas posibilidades ¿Para cuándo podremos ver el umbral de la transformación en México?

Una oruga en su naturaleza no puede saltar de rama a rama entre diferentes árboles, pero cuando se transforma en mariposa puede llegar a todos ellos siendo el mismo ser. La oruga pasa por lo que le llaman algunas filosofías y religiones “la noche oscura”. Pasa por un umbral donde se enfrenta a una transformación total para convertirse en una mejor versión.

Los seres humanos tenemos la posibilidad de poder experimentar el umbral de consciencia, que es esa puerta invisible que nos ofrece la posibilidad de entrar hacia una transformación del ser y descubrir los potenciales que tenemos dejando atrás la versión que se ve separada y en competencia con los demás. Esta puerta es la que nos permite salir de la zona de confort y nos lleva a la zona de consciencia.

Los mexicanos nos hemos ubicado durante mucho tiempo en una zona de confort que ha sido instalada en nuestro inconsciente colectivo. Una serie de miedos, límites y promesas que nos han hecho crear costumbres y comportamientos que nos alejan de la responsabilidad de ser parte del cambio que necesitamos. Hemos creído por generaciones, que los gobernantes son los que, con sus promesas y esperanza, van a resolver nuestros problemas.

Solo nos basta revisar los eslogan y mensajes que usan en campañas, tanto partidos políticos como gobiernos; “El cambio es para todos” “Por un México exitoso” “Por un Nuevo Nuevo León” “La esperanza de México” “Soy de barrio como tú” “Hechos no palabras” “Yo si cumplo” etc. Todas las frases que encontremos estarán basadas en una esperanza de cambio que históricamente no llega y por lo tanto llevamos toda una vida de la política en nuestro país prometiendo y llegando a mas de lo mismo.

Existen gobernantes que han logrado cumplir con algunas cosas de forma aceptable sin embargo, ese cambio esperado aún no es percibido en la realidad de los ciudadanos. Han sido tan grandes y esperanzadoras las promesas de cambio que se convierten en ilusiones lejanas para poder realizarse, sumado a que el poder nubla la visión humana del gobernante enfocándole a la ambición en vez de en las personas.

Si queremos evolucionar a ser mariposas y no quedarnos siempre siendo orugas, lo que tenemos frente a nosotros es la posibilidad de que como ciudadanos pasemos por ese umbral saliendo de la zona de confort y decidir hacernos responsables del futuro de México. Si nosotros no tenemos el valor de transformarnos, entonces nos quedaremos siendo orugas que por miedo a la noche oscura y a nuestros paradigmas hemos decidido quedarnos en la rama sin abrir las alas.

Estamos en un momento clave para decidir hacerlo de forma consciente. Se requieren liderazgos que unan, inviten y permitan (desde su transformación personal) construir la ruta para que muchos más decidan pasar por ese umbral. Se requiere valor y coraje para decidir avanzar y dejar el orgullo, la esperanza y el miedo atrás. Esta es una oportunidad para que la transformación venga desde los ciudadanos. Una decisión consiente de dar el paso hacia un nuevo camino lejos de la zona de confort personal y colectiva.

Habrá quiénes quieran seguir en la comodidad y continuar en su papel de víctima. También nacerán los valientes que sabiendo que, aunque se requiere esfuerzo y enfrentarse a su noche oscura, empezarán a transformarse para prender una nueva luz que no será de esperanza. Una luz que le de claridad a más mexicanos para mostrar el camino hacia el país que todos merecemos. Un lugar donde cada vez mas orugas dejan su rama para convertirse en mariposas que deciden alzar el vuelo. Y tú ¿Tienes el valor de entrar al umbral de consciencia o te quedarás en la zona de confort?

