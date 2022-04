Lala Elizondo: The Texas Triangle - una oportunidad de oro para Nuevo León

Hace apenas unos días vimos al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, regresar de su gira por Texas. Una gira que incluyó la visita a la planta de Tesla, entre otras diferentes reuniones. Inclusive el alcalde de Houston, Sylvester Turner, proclamó el 26 de abril como el “Nuevo León day”, por los fuertes vínculos económicos y sociales entre las dos regiones.

¿Y por qué estoy hablando de esto en una columna donde el tema deberían de ser los negocios y la tecnología y no la política? Hace poco me decía Arturo Elizondo, destacado empresario norteño, “No hay país fuerte sin empresas fuertes” y esta frase cobra vida ante lo que quiero plantear: el país empieza en los municipios, donde los ciudadanos y las autoridades conviven cara a cara y donde las empresas nacen, generan desarrollo y crecimiento económico. El gobierno y la iniciativa privada deben de trabajar de la mano para lograr esto.

Quizá hayan escuchado de la tendencia laboral, social y económica The Great Ressignation, detectada a principios de 2021 en la que los trabajadores renuncian voluntariamente de sus puestos de trabajo, principalmente en los Estados Unidos. “La gente no quiere trabajar”, me compartía la semana pasada un alto directivo de Texas Instruments, una de las empresas Tech más grandes basadas en Austin y además Fortune 500 company.

¿Qué representa esto para México? Una enorme oportunidad. El tema, en mi opinión, es que el resto del mundo no ve a México como un proveedor de talento tecnológico. En este sentido nos llevan la delantera países como Colombia o Argentina.

Ya mucho se ha hablado de la mega región llamada The Texas Triangle. Ese triángulo que se forma entre San Antonio, Houston y Dallas, de donde proviene el 70% del GDP de Texas. La situación geopolítica mundial, aunada con la gran migración de americanos hacia el estado de Texas, puede representar la gran oportunidad que el estado de Nuevo León jamás había visto.

Apenas ayer platicaba con Harrison Lingard, founder de Fieldd, una startup SAAS australiana que utiliza geo-fencing e inteligencia artificial para unir a clientes con proveedores de servicios. Harrison encontró en Canadá el lugar ideal para establecer su equipo, compuesto por más de veinte desarrolladores de software, todos ellos de nacionalidad india. El gobierno canadiense conoce esta oportunidad y está haciendo todo para atraer talento asiático y latinoamericano a establecerse en su territorio y poder así proveer a Estados Unidos del talento tech tan demandado ¿Por qué tener a Canadá como intermediario, cuando México pudiera ser el proveedor natural de este talento?

La semana pasaba platicaba del tema con un directivo de Uber basado en California, quién consideró que también era un tema de que las empresas americanas quieren pagar poco por este talento; pero mi opinión es que tiene que llegar un punto en que cerremos este gap talento-salario. Y hay mucha, mucha labor de promoción que debe de hacer el gobierno mexicano para posicionarnos como un país de talento bien preparado. Los centros educativos públicos y privados ocupan revolucionar la manera en la que enseñan y hasta quizá pensar fuera de la caja y hacer alianzas con empresas especializadas en capacitación tech.

Imaginemos esto: Estudiantes de Ciudad de Los Niños A.C. que sean capacitados por Talently y Platzi, ambas ed-tech startups, y que al graduarse sean colocados por Simbiosis, start-up regio que une empresas americanas con talento tech en LATAM, en un hub digital ubicado en el Distrito Tec, trabajando directamente para una empresa americana y ganando un sueldo anual de $60,000 dólares. Yo sí me lo puedo imaginar, y me emociona de sobremanera pensar en los beneficios económicos y sociales que esto brindaría a nuestro país.

Para que esto se dé, se requiere de voluntad del gobierno, de flexibilidad e innovación en las instituciones educativas, y de participación activa del sector privado. La mesa está bien puesta. Bien Samuel García, bien Iván Rivas, muy buena su iniciativa de visita por Texas. Ojalá que puedan aterrizar esos esfuerzos en acciones concretas, para que poco a poco podamos pasar de solo ser un país manufacturero y de mano de obra barata, a un país de servicios y con mucho y muy buen talento.

Lala Elizondo es empresaria, ángel inversionista y consultora de negocios. Cuenta con un MBA de Babson College, experiencia en desarrollo comercial internacional, marketing de productos de consumo, y en creación de empresas. Le apasiona el tema de impacto y su sueño es contribuir a “emparejar el piso” para aquell@s que nacen con alguna desigualdad económica, educativa o de género. Puedes escucharla en el podcast @EscalablesPodcast donde entrevista a jugadores relevantes del ecosistema emprendedor en LATAM. Disponible en Spotify y las principales plataformas de podcasts.

Twitter/IG: @lalaelizondo @escalablesp

Mail: lauramariaelizondo@gmail.com