Julio Puon: Turismo en México… ¿Cómo vamos?

Sin duda el turismo, como fuente de empleos, divisas e inversión es una de las principales actividades de la economía. Como en la crisis de económica-salud de 2009 el turismo nacional se constituyó como el principal motor de la recuperación de los estragos vividos en 2020. Sigamos contribuyendo como mexicanos a privilegiar las bellezas naturales de nuestro país al momento de vacacionar.

Me da un enorme gusto revisar los datos de tráfico aéreo de marzo de los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, nuestros destinos de playa insignia, presentan números superiores a 2019. Comenzaremos con los datos totales y luego desagregaremos con turismo nacional y extranjero.

Para Cancún un incremento de 11.9 por ciento total, nacional 18.5 por ciento y extranjero 9.4 por ciento. Para las playas del pacífico, Los Cabos 17.7, 31.5 y 12.9 por ciento y para Puerto Vallarta 6.6, 52 y -5.8 por ciento, respectivamente. Como se puede observar el tráfico que más contribuye a superar 2019 lo genera el tráfico nacional. La misma situación ocurrió hace 11 años ya que gracias a la preferencia del turista mexicano por privilegiar nuestro país contribuimos enormemente a la recuperación de este vital sector para la economía.

Hacia adelante, es muy probable que el crecimiento del turismo nacional se modere debido a una base robusta en 2021 y a las tasas de crecimiento tan altas experimentadas en la recuperación, cediendo la estafeta como motor de crecimiento al turismo extranjero, sobre todo al de Estados Unidos y Canadá. De igual forma, dado el lamentable conflicto bélico Rusia-Ucrania, se abre una excelente oportunidad la captación de turismo europeo, logrando una diversificación más allá de nuestro principal mercado del norte.

De manera anecdótica, tuve la oportunidad de volver a visitar el caribe mexicano después de más de 2 años de no hacerlo. Me sorprendió la enorme actividad de construcción de nuevos hoteles y los planes de inversión de distintas cadenas hoteleras, incipiente impulso a turismo médico, outlets y desarrollo de departamentos destinados a renta vacacional. Dicen que hasta no ver, no creer, pero se maneja la idea de desarrollar la Fórmula 1 en Cancún, esperemos que se concrete, porque potenciaría la marca Cancún a todo el mundo.

Faltan muchas cosas por hacer, como es el fortalecer el tema de la seguridad, control y mitigación del sargazo, mejora de infraestructura más allá de la zona hotelera que beneficie a toda la población, y sobre todo, lograr que este desarrollo se permee a la zonas marginadas tanto en lo económico como en lo social.

La reapertura de otros destinos del caribe (República Dominicana y Jamaica) representa competencia para el mercado turístico por lo que es necesario continuar con las labores de promoción de nuestros destinos turísticos, que a partir del 2018, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, recae únicamente en el sector privado dejando fuera, destinos turísticos como ciudades coloniales y pueblos mágicos que no tienen el tamaño o los recursos de los destinos de playa.

Existe una enorme demanda reprimida a nivel global por el encierro de la pandemia buscando viajar. No perdamos el impulso que le dimos como mexicanos al turismo y proyectemos a nuestro país como destino principal del viajero internacional.

Contamos con destinos envidiables como playas en el caribe y el pacífico, historia y cultura en nuestras ruinas arqueológicas y en la CDMX, pueblos mágicos como San Cristóbal de las Casas y San Miguel de Allende, nuestras joyas coloniales en Morelia, Zacatecas y Guanajuato y que decir de la riqueza gastronómica de Puebla y Oaxaca. ¡Sigamos haciendo turismo en México…no te lo vas a acabar!

El autor es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Su correo es juliopuon@tec.mx