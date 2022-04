Guillermo Godínez: Well, well, wellness!

A partir del 2020 y por consecuencia de la pandemia los edificios, sus infraestructuras e instalaciones empezaron a tener mas atención para que ofrecieran un mejor bienestar o “wellness” para sus habitantes.

Tal es el caso que los proyectos residenciales construidos bajo este concepto en el 2017 solamente eran 740 y en la actualidad son aproximadamente unos 2 mil 300.

Esta cifra nos hace ver la importancia que ha ganado este tema en los nuevos desarrollos habitacionales para poder ser atractivos para los nuevos compradores.

Los elementos mas importantes que debe tener un espacio wellness son:

Luz y ventilación naturales

Los expertos recomiendan que haya grandes ventanales y puertas corredizas que permitan una buena ventilación e iluminación natural.

Areas comunes

Deben de haber espacios que permitan a la gente socializar, a crear lazos y puedan compartir sus ideas.

Sitios de relajación

Que haya espacios para el “mindfullness”, la introspección y la conección al interior de los hogares y lugares de trabajo en una era digital acelerada y siempre conectada con el mundo.

Naturaleza por todas partes y al interior

Se deben incorporar espacios con vegetación y emplear materiales naturales lo más que se pueda.

Ambientes saludables

Evitar productos contaminantes o que traigan productos químicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Qué bueno que están considerando hoy en día cosas tan evidentes como la ventilación, la luz natural y productos que no sean contaminantes para la mejor calidad de vida de los habitantes de un espacio.

Lo que me preocupa es algo que viví en los 90 cuando era el editor de la sección Bienes Raíces, de El Norte y fui a cubrir el Builder´s Show y conocer The New American Home, que es una casa que presentan cada año con lo más novedoso de materiales, tendencias y necesidades de los cosumidores estadounidenses.

En esa ocasión el tema era la casa ecológica y los desarrolladores estaban muy orgullosos de presentar una casa hecha totalmente con materiales naturales como las alfombras hechas de lana pura y las telas cien por ciento de algodón. Yo pensé que por ser ecológica iban a usar materiales reciclados o recuperados y no al contrario consumir todo de la naturaleza.

Me preocupa que ahora con lo “wellness” y la idea de consumir materiales naturales para darle mejor calida de vida a la gente en sus nuevos espacios explotemos, todavía más a la naturaleza, se exploten más yacimientos de piedras o se talen bosques para conseguir estos materiales “naturales” para que la gente tenga “wellness”.

A mi punto de vista lo correcto sería que se usaran materiales sustitutos que den la apariencia de los naturales. El planeta no tiene mucho “wellness” últimamente.

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con 30 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).