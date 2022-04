Jorge Paredes: Los nuevos compromisos derivados de la NOM-247-SE-2021

El 22 de marzo del presente año, se publicó en el Diario oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021 que nos obliga a cumplir con “Prácticas Comerciales, Requisitos de la Información Comercial y la Publicidad de Bienes Inmuebles Destinados a Casa Habitación y Elementos Mínimos que deben Contener los Contratos Relacionados”, la cual nos compromete a observar todo lo allí establecido a todos los fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público en todo el territorio nacional de inmuebles destinados a casa habitación, así como los contratos relacionados con dichos servicios, cumplan con los requisitos informativos y demás elementos necesarios para garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor.

Lo anterior, procurando la equidad y la seguridad jurídica dentro de dichas relaciones comerciales y contractuales, evitando así posibles abusos y fraudes en perjuicio de los consumidores.

En el más reciente reporte de Monitor Inmobiliario, en general tenemos muy buenos crecimientos en la colocación de vivienda nueva y usada. A nivel global apareció la invasión de Rusia a Ucrania y ha repercutido en los precios de los energéticos que se suma al resurgimiento global de la inflación, los problemas en los suministros y los frenos en las cadenas productivas. Es imperativo destacar que en nuestro país hay buenas noticias en varios sectores como el manufacturero, petrolero y turístico.

Adicionalmente, en las remesas, donde se tuvieron unos récords históricos de ingresos. Para nivelar las presiones inflacionarias, el Banco de México volvió a subir el 24 de marzo en 50 puntos base la tasa de interés objetivo para llegar a 6.50 por ciento.

Aún así percibimos en la actualidad atractivas las tasas hipotecarias que favorecen la adquisición de vivienda. El sector inmobiliario industrial se ha visto favorecido en nuestro país en el último año y trae un excelente desempeño en la Zona Norte, el Bajío y el Centro, no así el sector comercial y de oficinas que tocó fondo y ha iniciado lentamente su recuperación.

Al analizar las cifras disponibles a la fecha en cuanto al volumen total de Vivienda Nueva colocada desde el primer día de enero del 2021 hasta el último día del mes de octubre del mismo año, en comparación con el año 2020, vemos que hubo un incremento marginal a nivel nacional del 0.20 por ciento, resultando Nuevo León como el estado líder a nivel nacional con 34 mil 094 viviendas, que creció en un 0.75 por ciento; seguido por Jalisco, con 22 mil 265 unidades, con un decrecimiento del 5.31 por ciento; el tercer lugar fue el Estado de México, con 16 mil 925 viviendas, con un crecimiento de 3.15 por ciento; el cuarto lugar fue para la Ciudad de México, con 15 mil 135 viviendas, y el quinto lugar Guanajuato, con 12 mil 389 viviendas.

En cuanto a la Vivienda Usada, hubo un buen incremento del volumen de viviendas colocadas a nivel nacional en los primeros 10 meses del 2021 del 16.20 por ciento, y el Estado de México lo encabeza con 14 mil 768 unidades, con un gran crecimiento del 23.73 por ciento; seguido por Chihuahua, con 12 mil 954 viviendas, logrando otro buen crecimiento del 16.60 por ciento; en tercer lugar Jalisco, con 12 mil 031 viviendas, con un crecimiento fuerte del 18.15 por ciento; el cuarto lugar fue para Nuevo León, con 11 mil 832 viviendas, en tanto que el quinto sitio para Veracruz, con 9 mil 938 viviendas usadas.

Si revisamos por segmentos, la Vivienda Residencial Plus y Residencial en los primeros 10 meses del 2021 versus el 2020, a nivel nacional, observamos que registró un importante incremento de doble dígito del 43.8 por ciento, alcanzando 22 mil 728 Residencias Plus colocadas, y otro magnífico incremento del 34.66 por ciento con 20 mil 333 Residencias colocadas.

Analizando los números del segmento Residencial Plus fueron muy buenos en casi todos los estados y liderando la Ciudad de México con 6 mil 086 Residencias Plus, con un crecimiento en el segmento del 34.4 por ciento. Seguido por el Estado de México, en segundo lugar, con 2 mil 756 casas, con tasas muy elevadas de crecimiento del 42.1 por ciento. Luego Nuevo León, en tercer lugar, con 2 mil 660 Residencias Plus; luego Jalisco, en cuarto lugar, con 2 mil 506 unidades vendidas, y en quinto sitio se ubicó Querétaro, con 953 Residencias Plus.

En el segmento Residencial, el primer lugar fue para la Ciudad de México, 7 mil 897 unidades colocadas, con un buen crecimiento del 21.83 por ciento; en segundo lugar Nuevo León, con 5 mil 806 viviendas, con un gran crecimiento del 47.89 por ciento, y en tercer lugar Jalisco, con 5 mil 341, también con un excelente crecimiento del 27.29 por ciento.

En cuanto al segmento de la Vivienda Media, registró un buen desempeño del 13.7 por ciento con 105 mil 504 unidades, encabezando el listado Jalisco, con 9 mil 202 viviendas; seguido por Nuevo León, con 8 mil 741 viviendas; en tercer puesto, el Estado de México, con 8 mil 556 unidades; en cuarto lugar, Ciudad de México con 6 mil 696 casas, siendo el quinto lugar, Querétaro, con 6 mil 610 casas.

En el segmento de la Vivienda Tradicional hubo una buena subida del 10.5 por ciento, con un total de 133 mil 703 viviendas, y encabezando Nuevo León, con 13 mil 056 viviendas; seguido muy de cerca por el Estado de México, con 12 mil 769 unidades, y en tercer lugar Jalisco, con 9 mil 277 viviendas.

En la Vivienda Popular, en dicho periodo, hubo un retroceso como ha sido la tendencia desde el sexenio pasado, ahora fue del 12.5 por ciento en todo el País, colocándose 117 mil 990 unidades y el estado líder fue Nuevo León, con 18 mil 528 unidades; seguido por Jalisco, con 10 mil 894 viviendas; Tamaulipas en tercer lugar, con 10 mil 202 casas; Guanajuato con 7 mil 445 unidades en el cuarto sitio, en tanto que en el quinto sitio se ubicó Chihuahua, con 7 mil 036 viviendas.

Por último, el segmento de Vivienda Económica tuvo un gran desempeño creciendo 46.8 por ciento en gran medida por otorgar mejoramientos en lugar de financiar viviendas nuevas de los créditos concedidos. Se colocaron en total a nivel nacional 187 mil 307 créditos, resultando en primer lugar la Ciudad de México, con 45 mil 976 financiamientos; seguido por el Estado de México, con 25 mil 319 créditos; Chihuahua, en tercer lugar, con 17 mil 189 financiamientos; en cuarto lugar se ubicó Nuevo León, con 12 mil 861 créditos, y el quinto lugar fue para Jalisco, con 10 mil 279 hipotecas.

Revisando la pandemia y el semáforo epidemiológico de nuestro país con la variante del Ómicron muy contagiosa pero poco letal, tenemos que todos los estados están en color verde.

Analizando las estadísticas oficiales de los primeros 10 meses del 2021 en general, el balance en general es positivo porque nos hemos percatado de un importante incremento en las ventas de vivienda, especialmente en los segmentos de Vivienda Nueva Residencial Plus, Residencial, así como Vivienda Media, Tradicional y Económica, con excepción de la Vivienda Popular.

También observamos que la Vivienda Usada tiene muy buenos resultados en todo el País.

Por último, cabe destacar que hay buenas noticias en el Monitor de la Inseguridad en toda la República Mexicana ya que seguimos teniendo resultados positivos en la mayoría de los estados de nuestro País, en donde se han logrado bajar los homicidios, los robos a casa habitación y a los autos en general en el periodo enero a noviembre del 2021 con respecto al mismo periodo del 2020.