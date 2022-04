José Salazar: La satisfacción con la vida ayer y hoy

El bienio 2020-2021 fue escenario de una de las crisis humanitarias más severas y extendidas en el mundo. La satisfacción con la vida, esa forma de bienestar subjetivo que cada uno de nosotros derivamos tanto de condiciones personales, como del contexto, se vio afectada por la amenaza a la salud, la pérdida de seres queridos, la reducción de los ingresos y la mayor incertidumbre.

El reporte global Gallup 2021 que estudia la evolución de las emociones de la población en el orbe, encontró que el índice de emociones positivas, referentes a: descanso, ser respetado(a), reír, aprender y disfrutar, alcanzó un nivel igual al de 2019 (71 en una escala de 0 a 100), por su parte el de las emociones negativas: dolor físico, preocupación, tristeza, estrés y enojo obtuvo su nivel más alto en los 15 años que lleva haciéndose este ejercicio ubicándose en 32 (escala de 0 a 100), donde el rubro que más aumentó fue el de la población que dijo experimentar un mayor nivel de estrés, el cual pasó de 35 en 2019 a 40 en el reporte 2021. En esta ocasión la encuesta se aplicó a 160 mil personas de 115 países entre 2020 y los primeros meses de 2021.

Un amplio conjunto de estudios empíricos ha ido apareciendo en la literatura que estudia los efectos de este tipo de disrupción que aún sigue desafiando a la humanidad. Sólo por mencionar algunos de estos trabajos publicados en 2021, Bittmann demuestra que la satisfacción con la vida en esta etapa ha decrecido más entre las personas con menor confianza en el gobierno. Karakose et al., encuentran una mayor fobia al covid entre los jóvenes vs. los mayores y una mayor problemática para mantener el balance de trabajo y familia. La estructura del hogar ha tomado más importancia que en el pasado, Zou muestra que la satisfacción con la vida se ha reducido más entre aquellos que viven solos. Mayen et al. destacan que quienes visitan espacios verdes una o más veces por semana reportan mayores niveles de satisfacción con la vida y Jaimes et al. encuentran que hoy se ha valorado más el contar con jardín y una mejor vista al exterior en la vivienda.

Para México, los datos de la encuesta sobre bienestar auto reportado (BIARE) publicados en su versión básica por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el porcentaje de personas encuestadas que colocaron su nivel general de satisfacción con la vida en 9 o 10 en la escala de 0 a 10 (insatisfecho a satisfecho) pasó de 47.30 por ciento en julio de 2019 a 45.96 por ciento en julio de 2021, mientras que en 2013, año de inicio de la encuesta, este porcentaje fue de 34.72 por ciento. Los tabulados también reportan los datos para 12 dominios específicos de satisfacción de la población con: nivel de vida, salud, logros, relaciones personales, perspectivas a futuro, tiempo libre, seguridad ciudadana, actividad u ocupación, vivienda, vecindario, ciudad y país, en todos ellos el porcentaje que contestó con 9 o 10 creció entre 2019 y 2021, mientras la proporción representada por el grupo poblacional que contestó con niveles entre 0 y 4 (insatisfecho) decreció en 7 de los 12 dominios y a nivel general se ubicó en 2.22 por ciento. La muestra de esta encuesta contempló 2336 viviendas en 32 ciudades y fue aplicada a personas mayores de 18 años.

Hoy es significativamente mayor la proporción de población que se considera satisfecha con la vida que aquella que reportó serlo hace casi una década y sólo ligeramente menor que la que lo hizo en 2019, justo antes de la pandemia.

Los datos del bienestar subjetivo en México contrastan con los del bienestar objetivo, basado en indicadores de cambio en el PIB, la pobreza o la proporción de población en grupos vulnerables. ¿Cómo conciliar ambas realidades? La tendencia que muestran los datos del BIARE hacen pensar en una población mexicana de personalidad fuerte y resiliente, acostumbrada a un nivel moderado o alto de eventos adversos, los cuales, de una u otra forma ha sabido sortear en lo individual y con el apoyo familiar y social.

El autor es economista del Tecnológico de Monterrey con Maestría en Economía y Doctorado en Ciencias Sociales de la UANL. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, miembro del SNI, nivel 2. Su correo es jsalazar@tec.mx