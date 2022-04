Rafael Velázquez: : Geopolítica y el concepto de “espacio vital” - La frontera México Estados Unidos

A finales del siglo XIX surgió la “Geopolítica” como una rama del conocimiento. Su propósito era explicar el comportamiento de los Estados a partir de variables geográficas. La idea principal era que una nación debía tener control de espacios estratégicos para aumentar su poder en el sistema internacional. La motivación principal era garantizar la seguridad y promover la prosperidad económica puesto que así los países tendrían acceso a posiciones defensivas y a recursos naturales. En un gran número de casos, las guerras se originaban por el deseo de aumentar el territorio. En este contexto, el alemán Friedrich Ratzel acuñó el concepto del lebensraum (espacio vital), el cual era el área geográfica necesaria para la propia subsistencia de una nación, la autosuficiencia económica, la autodefensa y la seguridad. En otras palabras, un Estado no podría renunciar a este espacio vital si quería sobrevivir en la arena internacional.

En los años treinta del siglo XX, Adolfo Hitler utilizó ese concepto para anexar Austria a Alemania e incorporar los Sudetes checoslovacos al territorio germánico en 1938. La idea era tener control de esos territorios para recuperar la grandeza alemana. Bajo esta misma lógica, el führer invadió Polonia en 1939, lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Desde esta perspectiva, Vladimir Putin decidió invadir a Ucrania en febrero de 2022. Es claro que Rusia considera ese territorio como parte de su “espacio vital” y no está dispuesto a perder el control porque ello representaría una amenaza a su propia seguridad. La posible incorporación de Ucrania a la OTAN significaría una vulnerabilidad para la nación rusa porque el gobierno ucraniano podría autorizar la instalación de bases militares de occidente muy cerca de la frontera.

En el caso de Estados Unidos, la frontera con México representa su propio espacio vital. Es decir, este territorio es de transcendental importancia para la política de seguridad estadounidense. Por ello, Washington necesita un vecino que sea su aliado y que garantice su propia seguridad. Requiere que México no establezca alianzas con países enemigos y que no se instalen bases militares ajenas porque ello representaría una grave amenaza a su seguridad nacional, tal como ocurrió cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba en 1962, lo que dio origen a una de las más graves crisis de la Guerra Fría. Para Estados Unidos, es importante que exista estabilidad política al sur de su frontera porque la violencia podría traspasar esa demarcación. Además, el gobierno estadounidense debe vigilar los cruces para evitar el ingreso de terroristas, delincuentes, armas químicas o biológicas, drogas y migrantes sin documentos legales. No significa que Estados Unidos deba invadir a México para lograr esos propósitos, pero sí implica que tiene que poner una mayor atención a la región por motivos de seguridad interna.

En este mismo contexto, Estados Unidos necesita un vecino próspero económicamente y no polarizado socialmente. Una crisis financiera en México también lo afectaría de manera directa y significativa, como cuando ocurrió el “efecto tequila” de 1994 cuando el país atravesó una seria turbulencia económica. En esa ocasión, el entonces presidente Bill Clinton tuvo que ayudar a la administración de Ernesto Zedillo a superar el escollo. Esta acción demostraba que México es parte del “espacio vital” de Estados Unidos. Asimismo, una revuelta social podría afectar a los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. La falta de democracia en México también podría ocasionar inestabilidad e incertidumbre, lo que impactaría del otro lado de la frontera.

En este contexto, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, representan una prioridad para el “espacio vital” de Estados Unidos. Por esta razón, es necesario que Washington apoye a estas entidades a través de esquemas de cooperación, promoción económica, inversiones, asistencia tecnológica, apoyos educativos y, en general, ayuda social en los sectores de salud, calidad de vida, medio ambiente, entre otros. En otras palabras, Estados Unidos tiene que apoyar más a la frontera sur por su propio beneficio y por su seguridad. De esta manera, estará protegiendo su “espacio vital”.

Rafael Velázquez Flores

Perfil: El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM).