Edgar Castillo: Gestión de riesgos para enfrentar los grandes retos del futuro

La gestión de riesgos se refiere a un conjunto de actividades que debemos llevar a cabo para lograr un objetivo en este caso, actuar frente a la incertidumbre, hoy estamos enfrentando la nueva variante del Virus COVID y en México, la cifra de contagios ha registrado nuevo récord, eso nos lleva a reflexionar sobre nuestro futuro, según el Foro Económico Mundial en su último reporte de percepción de riesgo 2022, menciona por su severidad los siguientes riesgos: climáticos, medio ambientales, sociales, crisis de deuda y problemas geopolíticos;

Derivado de la Pandemia, la forma en que nos relacionamos, nos comunicamos, nos entretenemos y hasta las decisiones que tomamos para gastar, viajar, trabajar o estudiar, se han visto modificadas. Estos cambios se muestran en el reporte de las principales tendencias globales de consumo para el 2022 publicado por Euromonitor, nos dice que las personas buscan alternativas de consumo, cambios de consumo por el clima, los adultos digitales, las finanzas digitales, el cambio de vida, las finanzas digitales, las nuevas tendencias con el Metaverso y el análisis de datos.

La gestión de riesgos busca que la empresa no quede fuera de esas tendencias y cuida que no se desvíen recursos o se pierdan oportunidades, no solo es bloquear operaciones o actividades que dañen el valor de la empresa, por otro lado el riesgo se puede ver como la forma de incentivar las operaciones ganadoras, que te acerque a la misión de la empresa administrando correctamente el riesgo, por lo mismo la empresa para gestionar el riesgo debe incluir al menos los siguientes cinco puntos: Entendimiento del contexto, identificación, análisis y evaluación, acciones frente al riesgo y finalmente monitoreo y comunicación.

1. Contexto: para la empresa entender su entorno, su impacto en la sociedad y el medio ambiente es esencial, por eso la importancia de alinearse a metodologías que incorporen el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos e incorpore políticas de gobierno adecuadas para lograr los objetivos.

2. Identificación: contar con herramientas que te permitan identificar las amenazas, por medio de auditorías o a través de un análisis financiero que te ayude a identificar posibles desvíos de recursos o situaciones a corregir, los riesgos los podemos clasificar en cuanto a riesgos financieros, operativos, de cumplimiento, desastres naturales y riesgos estratégicos.

3. Análisis y Evaluación: analizar los riesgos para determinar la prioridad de los cambios y el impacto de cada tipo de riesgo, eliminar la posibilidad de fraudes y desvíos por medio de control interno y la implementación de metodologías de control y la incorporación de herramientas tecnológicas o software especializados.

4. Monitoreo y Comunicación: el monitoreo que podría realizarse de forma automática por medio del uso de indicadores automatizados que podrían incorporarse en tableros de control, mismos que podrían la comunicación se refiere a la transparencia y la forma de compartir la información a la organización con el fin de eliminar el estrés y la incertidumbre en los colaboradores.

Finalmente, las actividades que las organizaciones deben incluir en el proceso de control de riesgos son precisamente el supervisar y aplicar los estándares de conducta, evaluar los riesgos para el logro de los objetivos y el desempeño de las actividades.

El monitoreo y la comunicación que las empresas deben tener con los grupos de interés como sus colaboradores, la sociedad, el gobierno y los accionistas.

Te invito a que incorpores la gestión de riesgos para que puedas enfrentar los grandes retos del futuro y tu o tu empresa vean la gestión de riesgos como en una oportunidad y no en un gasto, así temas de evaluación de riesgos y control son esenciales para la continuidad del negocio, por favor cualquier consulta o comentario escríbeme: edgarr.castillo@tec.mx

