Laura Elizondo: México: ¿Criadero de Unicornios?

El 2021 fue sin duda un año de grandes avances para el ecosistema emprendedor en México, con el surgimiento de 7 unicornios (Kavak, Bitso, Clip, Konfio, Clara, Incode y Merama), empresas así denominadas por alcanzar una valuación de 1 billón de USD. Simplemente de los 17 unicornios latinoamericanos, 9 fueron creados en 2021.

¿Por qué me emociona tanto lo que está pasando hoy, no sólo en México, sino en todo LATAM? En 2010, cuando apenas me estaba graduando del MBA, soñar en fundar una startup sin venir de una familia “prominente” o sin contar con amigos “de lana” que te apoyaran, era prácticamente impensable. En ese momento, hablar de fondos o de clubes de inversionistas ángeles en Latinoamércia era algo extraño. No había fuentes de financiamiento privado para empresas en etapa temprana y la penetración de internet en México apenas alcanzaba a un 27% de la población.

Hoy, las cosas son muy diferentes: La industria del Capital de Riesgo o VC por sus siglas en inglés rompió récords en LATAM en 2021 con más de $16 billones de dólares recaudados, según fuentes como CB Insights y Pitchbook. La llegada de Softbank con un primer fondo de $5 billones de dólares y un segundo fondo por $3 billones de dólares, designados exclusivamente para América Latina, fue sin duda un gran detonador. Hoy la penetración del internet en México, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, alcanza el 70%. Esto impacta fuertemente, pues a mayor penetración de internet las probabilidades de adoptar nuevas tecnologías del mercado aumentan. Y las posibilidades de escalar para las startups, ahora son mayores.

En lo personal me emociona mucho el que haya capital disponible para quien esté dispuesto a prepararse y a tomar el riesgo de emprender. Me da gusto ver que hoy es “cool” ser emprendedor y que los graduados de las universidades se estén “aventando al ruedo” con empresas disruptivas, con alto grado tecnológico y rompiendo el status quo. México es hoy un terreno muy fértil.

El ecosistema se ha venido consolidando desde 2009. El Gobierno de México fue pionero en asignar fondos para Capital de Riesgo (como inversión, no solamente como subsidio) con la creación del INADEM durante los sexenios de Fox, Calderón y EPN. Cuando en 2018 AMLO aniquila el INADEM y ProMéxico, afortunadamente el ecosistema ya se estaba consolidando. Y si bien el cierre de estos organismos no era lo deseable para muchos, lo importante es que el apoyo que se dio en su momento hoy está dando frutos, nos comentó Liliana Reyes, Directora General de la AMEXCAP (Asociación Mexicana de Capital Privado) dentro del programa de @EscalablesPodcast.

Para entonces, los grandes fondos internacionales como Softbank, Tiger Global, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, entre otros y también las aceleradoras YC y 500 Startups, ya tenían la mira puesta en la región. Es importante mencionar también el importantísimo papel que han jugado los fondos locales en el crecimiento de la inversión de riesgo en México como ALLVP, Dalus, Dila, Ignia y Angel Ventures, por mencionar solo algunos de los más de 150 que hoy existen. Igualmente, los clubes formales de ángeles inversionistas, la consolidación de las Family Offices y los CVCs (Corporate Venture Capital) han detonado esta industria.

“Hoy es mejor lanzar una startup en México que en Silicon Valley. Esto, porque en México hay problemas reales y difíciles de resolver”, comentó Courtney McLogan, fundadora de Runa, una startup que resuelve el problema de muchas PYMES para el pago de nómina. Esto nos lo confirma también Santiago Zavala, Partner de 500 Startups, ambos entrevistados en @EscalablesPodcast. Santiago afirma que gran parte del éxito que están teniendo estas empresas es por atender las grandes necesidades del mercado mexicano. Como ejemplos tenemos a Clip, que se enfoca en los cobros que los bancos no quieren gestionar a las PYMES, y a Konfío, que se enfoca en los préstamos que la banca tradicional no daba.

México es la puerta para el resto de Latinoamérica. Empresas extranjeras como Stripe, ya escogieron a México para expandirse. Inclusive vemos la migración de emprendedores extranjeros para iniciar desde cero sus emprendimientos en nuestro país. Según datos de Endeavor México, 31% de las startups que han levantado fondos están fundadas o cofundadas por extranjeros. Como ejemplo tenemos a los venezolanos Carlos, Lorena y Roger de Kavak, el primer unicornio mexicano.

Algunos consideran el título de unicornio sobrevalorado. Confieso que yo también lo he puesto en duda, al observar fondos invirtiendo millones en empresas aparentemente “solo por el perfil de su equipo fundador” y no necesariamente por su tracción en nivel de ventas. Inclusive muchos cuestionan si esto es una burbuja como en los tiempos de las “dot-com bubble”. Pero expertos afirman que hoy vivimos un contexto muy diferente al del año 2000. En aquella época el valor de la empresa lo daba el tráfico en el sitio web. Hoy los drivers son otros. A diferencia de las dot-com, estas empresas unicornio son heterogéneas, están generando disrupción en diferentes sectores y con una propuesta de valor clara.

De acuerdo con LAVCA (Association for Private Capital Investment in Latin America), la inversión de fondos se ha dado en todos los sectores: Logística, Proptech, HealthCare, SaaS, Edtech, entre otros; pero los sectores que más fondos han recibido son el e-commerce con el 22% y fintech con el 28%, siendo este último el gran ganador. No me sorprendería en un futuro cercano ver a los grandes bancos tradicionales salir de “shopping” por fintechs. Hay quienes opinan lo contrario, que las fintechs terminarán comprando a los bancos tradicionales. El futuro no lo sabemos, lo que sí podemos predecir es que habrá muchísimas fusiones y adquisiciones de empresas en este sector.

Finalmente, con tanto capital en la mesa y nuevas startups que “van que vuelan” para lograr la valuación por encima del billón de USD y alcanzar el tan aclamado título de unicornio, lo que sin duda veremos son muchas salidas a bolsa. Expertos estiman que habrán de 2 a 3 IPOs latinoamericanas por trimestre durante el 2022.

También tenemos que ser realistas, ya que a pesar de todo el hype que vive el ecosistema, no podemos olvidar que las nuevas empresas se consolidan o se mueren. Por cada caso de éxito, hay muchas otras que se quedan a la mitad del camino. 2022 vendrá a un ritmo mucho más acelerado y habrá más noticias de unicornios, crecimiento, fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa y sí, algunas defunciones. ¿Cuáles son tus predicciones?

Lala Elizondo es empresaria, ángel inversionista y consultora de negocios. Cuenta con un MBA de Babson College, experiencia en desarrollo comercial internacional, marketing de productos de consumo, y en creación de empresas. Le apasiona el tema de impacto y su sueño es contribuir a “emparejar el piso” para aquell@s que nacen con alguna desigualdad económica, educativa o de género. Puedes escucharla en el podcast @EscalablesPodcast donde entrevista a jugadores relevantes del ecosistema emprendedor en LATAM. Disponible en Spotify y/o Apple Podcasts.

Twitter/IG: @lalaelizondo @escalablespodcast

Mail: lauramariaelizondo@gmail.com