Montserrat Martínez: Diversidad Generacional: el gran reto en los negocios

Apreciable lector, iniciamos otro año y espero que este sea un magnífico año para tu organización, y de igual forma nuevamente estamos pasando de semáforo verde a amarillo, por lo cual es importante seguir cuidándonos y no bajar la guardia, por otro lado no se si te has percatado que hoy en día en las Organizaciones existe un choque por la inclusión laboral de tres generaciones completamente distintas, conocidas como: los Baby Boomers, la Generación “X” y los Millennials; de los cuales de acuerdo a InvestFamily las características principales son:

· Los Baby Boomers, son todos aquellos nacidos entre los años 1946-1964, que buscan la productividad, desean trascender, dejar huella y valoran la estabilidad y tranquilidad de un trabajo seguro, considerando su empresa actual como la única, respetando las jerarquías y autoridades dentro de la Organización.

· La Generación “X” son los nacidos de 1965-1979, destaca la lealtad hacia sus jefes, los resultados de su trabajo, la comunicación cara a cara, el enfoque en la preparación académica, se adaptan fácilmente a los cambios tecnológicos donde vieron nacer el internet.

· Los Millennials que nacieron en los años 1980-2000 son leales a si mismos, disfrutan su trabajo, valoran su independencia, tienen una alta comprensión de la tecnología, son multitareas, emprendedores, desafían la autoridad, pioneros del Home Office, sobresale su conciencia por el medio ambiente y la sociedad, buscan el cambio.

Frente a nosotros tenemos la oportunidad de influir significativamente en nuestros colaboradores, por lo que es importante conocer las herramientas exponenciales que hoy en día hacen la diferencia para lograr una convivencia positiva en las Organizaciones, como lo son:

· Planes de vida creados en base a la diversidad de edades, que fomente el desarrollo de todos y su visión sea a largo plazo a través del desarrollo profesional.

· Fomentar actividades como Feedback y Mentoring, donde las personas con mayor experiencia laboral, en este caso la generación Baby Boomers y la Generación “X” compartan su experiencia y desarrollo profesional con los Millennials que apenas están iniciando su etapa laboral, armonizando y generando lazos de confianza entre los colaboradores.

· Flexibilidad en las normas laborales donde los beneficios puedan adaptarse a las necesidades de todos; como por ejemplo los descansos donde además de disfrutar un bocadillo se permita el uso de los smartphones para revisar sus redes sociales.

· Potenciar la diversidad, aunque esto puede parecer un obstáculo, algunos estudios comprueban que los equipos de trabajos diversos favorecen el crecimiento y conocimiento de los colaboradores, mostrando las fuerzas que cada generación aporta a la empresa.

La práctica constante de estas herramientas facilita lograr el gran reto de maximizar el potencial del capital humano, que se basa en los siguientes Factores Claves:

- Respeto a la misión de cada colaborador, reconociendo que su labor es importante para el éxito de la empresa.

- Sesiones entre los colaboradores para generar confianza y reconocer su esfuerzo, creando una lealtad mutua donde sientan que forman parte de las decisiones de la Organización.

- Eliminar prejuicios generacionales entre los colaboradores, aceptando las diferencias que los caracterizan y las cualidades que aportan todos a la Organización.

- Fomento al trabajo en equipo, se debe ser incluyentes con colaboradores distintos adaptándolos a diferentes áreas de trabajo, realizando rotaciones de personal para que se generen cosas nuevas.

De igual forma es importante recordar que nos encontramos en una época de cambios, y la mejor manera de aprovechar al máximo el potencial de su capital humano, es recurrir a la asesoría de especialistas que ofrezcan las mejores alternativas para cubrir sus necesidades, incluso prepararle para recibir en el ámbito laboral a la próxima generación denominada “Z” o Centennials, de la cuál ya hemos hablado en otras ediciones.

Montserrat Martínez Juárez

Especialista en mercadotecnia y publicidad.

editorial@elizondocantu.mx