Alejandro López: Nuevas Culturas Laborales aplicadas en Manufactura

En la actualidad enfrentamos diferentes retos globales como la Pandemia de COVID-19 o la implementación de Industria 4.0 que escuchamos en diferentes foros, cursos y autores, pero ¿cómo realmente impactan estas a mi entorno cultural laboral si me encuentro en un ambiente de manufactura?

Estamos enfrentando el rompimiento de muchos paradigmas en cuanto al contexto laboral, relacionados a diversidad, inclusión y flexibilidad laboral, pero ¿no es también un paradigma el creer que el sector industrial debe ser tradicional, enfocado sólo en la operación y una cultura del trabajo no centrada en el ser humano? La manufactura podía ser considerada de esa manera hace unas décadas, pero hoy en 2022 esto es cosa del pasado.

Las empresas manufactureras se han distinguido por ser grandes promotoras de la tecnología, los equipos de alto desempeño y metodologías de excelencia operacional, y hoy en día, también por ser grandes ejemplos de innovación, equipos competitivos y con altos niveles de cultura en sus operaciones, ¿entonces como rompemos ese paradigma? ¡Es muy sencillo! Tomando como ejes principales el Upskilling (perfeccionamiento) y Reskilling (reaprendizaje) de la manera en que hacemos negocio.

Nuevo León se distingue por ser un corredor industrial que cuenta con importantes compañías manufactureras de origen nacional e internacional que destacan a nivel nacional por ser consideradas grandes lugares de trabajo con culturas altamente innovadoras y que han sido certificadas por diferentes organismos como ejemplos vivientes de que la manufactura ha evolucionado gracias a sus líderes y un entorno regional favorecedor hacia la transformación cultural de los ambientes de trabajo.

Y si yo como empresa manufacturera no me siento aún en ese nivel, ¿Qué puedo empezar a aplicar en mi día a día que me permita llegar a esa cultura ideal? La respuesta parece sencilla, pero no lo es: decidir dar el primer paso. Cuando las organizaciones estamos genuinamente comprometidas con asignar recursos (inversión, gente y especialmente tiempo) y vemos a la cultura laboral como una aliada y no como un requisito, iniciamos entonces el camino hacia la transformación. Este camino se cimienta en tres pilares en los cuales el Upskilling y el Reskilling deben ser aplicados: estrategia, liderazgo y comunicación.

Iniciemos con la estrategia de la organización. No se debe olvidar que ante todo es un negocio, pero si queremos que el negocio siga siendo exitoso, es importante el incluir a la cultura como pieza clave de los objetivos de la Empresa. Para esto se recomienda formar a la alta gerencia en metodologías de planeación estratégica actuales (las cuales ven a los colaboradores como un protagonista activo y no pasivo) y proveerle de las herramientas ideales para desarrollar el camino para sortear un entorno actual que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Teniendo una alta dirección preparada y capacitada, podemos iniciar el proceso de alineación estratégica a toda la organización, no sin olvidar, que estas metodologías ven a la cultura como parte de la solución.

El segundo paso es trabajar con los equipos de Liderazgo. Una gran cultura tiene grandes líderes. Si aún pensamos que Recursos Humanos o la Dirección son los únicos responsables del buen o mal desempeño de los colaboradores, debemos replantear nuestra estrategia. Es indispensable que la Alta Dirección se proponga empoderar y formar a sus líderes con la firme intención de ofrecerles todo el apoyo y recursos necesarios y posibles para que puedan llevar a cabo su labor de convertirse en embajadores culturales de los valores organizacionales y de la estrategia de negocio de la Empresa.

Y finalmente, pero no menos importante: la comunicación. En la manufactura se puede llegar a creer que por los altos volúmenes de colaboradores que laboran en las fábricas es casi imposible el poder mantener al 100% de la organización alineada e informada. Sin embargo, y gracias a la evolución que se ha tenido en materia digital y de información (mucho impulsado por la Pandemia, el Big Data y el Internet de las cosas), hoy existen muchos recursos que facilitan el otorgar el derecho que tienen los colaboradores a saber que sucede dentro y fuera de su organización. Las tecnologías de información son una muy buena decisión de inversión, pero nada genera un mayor impacto positivo en nuestras culturas laborales de manufactura que el contar con líderes que se den el tiempo de comunicar a sus equipos los resultados, expectativas y decisiones de negocio del cual todos forman parte.

Como conclusión, una manufactura que incluya a la cultura en su estrategia, en sus principios de liderazgo y en su manera de comunicar podrá seguir transformándose hacia el éxito gracias a su mayor activo: su propia gente.

Alejandro López es Director de Comité de Capital Humano Index Nuevo León.