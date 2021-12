Fernando Sandoval: Los valores de la familia empresaria: Sabiduría por generaciones

Transmitir los valores de la familia es algo sencillo, lo difícil es construirlos, porque hoy en día en las familias empresarias conviven hasta cinco generaciones distintas, con ideas y expectativas que no siempre coinciden. Por ejemplo, María, miembro de la 3ª generación de una empresa familiar, me preguntaba: ¿Debo seguir siendo parte de la empresa familiar que produce plástico y contamina el medio ambiente, cuando no está en mis principios, pero al mismo tiempo es mi sustento y patrimonio?

Responder a esta pregunta no es sencillo, por ello propongo las siguientes distinciones para construir y comunicar los valores entre generaciones en una familia empresaria.

Los valores de la familia empresaria no son los mismos que los de la familia. La familia en su relación nuclear como esposos, abuelos, hermanos o primos han conformado valores inmersos en la cultura familiar. Sin embargo, en la familia empresaria el tipo de relación cambia. No sólo es una relación entre esposos o hermanos, sino que además es una relación de dueños o futuros dueños y por lo tanto los valores no son exactamente los mismos. Por ejemplo, un amigo en su relación con su esposa como socia y dueña tienen establecido el valor de la creatividad como fundamental sin embargo en su relación matrimonial éste no es un valor relevante. Así que lo primero, que una familia empresaria debe hacer, es definir de manera conjunta cuáles son esos valores que como dueños los une a seguir trabajando juntos.

Los valores de la familia empresaria deben tomar lo mejor de la historia de la familia pero al mismo tiempo guiar su futuro. Los valores no son estáticos, cambian con el tiempo. De hecho, el gran reto para las familias empresarias es ir incorporando los valores de las nuevas generaciones e ir dejando atrás los valores que ya no son relevantes. Por ejemplo, la igualdad de genero o el respeto por la diversidad de creencias son valores que cada vez he visto que las familias empresarias van incorporando a su conjunto de valores. Definir los valores nuevos, revisar cuáles son vigentes y cuáles no, representa una valiosa oportunidad de conciliar las diferentes perspectivas generacionales.

Los valores de la familia empresaria deben servir para tomar decisiones importantes. Muchas familias empresarias definen sus valores como parte de su filosofía rectora, los asientan en el protocolo familiar, pero son a veces letra muerta. Es decir, a la hora de la verdad, en la que se deben tomar decisiones importantes que representan un dilema ético para la familia empresaria, no son tomados en cuenta, ni revisados. Se debe hacer una revisión de los valores en situaciones concretas y no sólo en abstracto. Por ejemplo, una familia empresaria debía tomar la decisión separar de su cargo o no a un miembro de la familia, muy exitoso en el ámbito comercial que había hecho crecer la empresa a doble dígito, pero con prácticas comprobadas de abuso de poder, ante lo que es importante mencionar que un valor de esta familia empresaria era el respeto por la dignidad de las personas, así que el consejo de familia, después de reflexionar, mirar sus valores y el futuro de la familia empresaria, tomó la decisión, dolorosa para ellos, de separar de su cargo al miembro familiar. Vivir los valores y usarlos de manera práctica son una oportunidad para mantener el prestigio y futuro de la familia empresaria.

Los valores de la familia empresaria deben ser compartidos y construidos con formas creativas de comunicación. Compartir los valores, para que realmente sean vividos por los miembros de la familia empresaria, sólo puede hacerse a través de formas creativas. Entre ellos se encuentran las historias, narraciones o dichos que van pasando de una generación a otra. Dar ejemplo y construir relaciones de maestro-aprendiz es otra forma magnífica de lograrlo. Hacer libros e historietas, inventarse personajes, o hacer videos, tik-toks o hasta convertirse en youtubers son formas que las familias empresarias usan o pueden utilizar para compartir los valores y conectar con los miembros de la familia desde que son niños.

Las familias empresarias deben estar abiertas a cuestionar sus valores y tener espacios donde se puedan expresar las preocupaciones. Por ello María debe hacer la pregunta a su familia empresaria y resolver el dilema juntos, porque la respuesta a esa pregunta podría definir el futuro y potenciar el valor de la empresa familiar.

Una familia empresaria sabia es aquella que promueve el diálogo constructivo entres sus miembros, en donde los valores son clave para la trascendencia, fundamental no sólo para que las empresas sean exitosas sino también para que las familias empresarias sean armónicas, plenas y felices.

Fernando Sandoval A. fsandoval@tec.mx

Director Académico del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey