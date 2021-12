Angel Maass: Nuevo Año… ¿Nuevas Metas?

A prácticamente unas horas para que comience 2022, quizá nos encontremos haciendo el balance de lo acontecido y tratando de establecer nuestras metas. Seguramente de este tipo de ejercicio podremos conocer que tan leales y comprometidos fuimos para con nosotros mismos. De igual manera, esperaría que pudiéramos identificar nuestras áreas de oportunidad.

En esta ocasión, no pretendo enfocarme en temas de economía y finanzas como comúnmente lo hago. Más bien mi intención es invitarlos a realizar un ejercicio de introspección. Al respecto me pregunto que hemos aprendido sobre el manejo de la pandemia del COVID.

Más allá de los avances de la ciencia, con frecuencia observamos que cada persona responde de manera distinta. Hay quienes son más precavidos que otros. Lamentablemente, algunos se nos han adelantado en el camino.

En lo personal recomiendo, no intentar establecer metas extraordinarias, sino estar muy conscientes de cada una de nuestras realidades. Al respecto es preferible dar pasos cortos, pero constantes. Recordemos que las grandes urbes no se construyeron en un solo año.

Sin embargo, tratemos de ser lo más objetivo posible, evitando caer en la pereza. Recuerdo un buen amigo que decía: ¿Cómo no se me había ocurrido esa idea? Desafortunadamente al segundo cambiaba de opinión, manifestando un sentido de flojera.

Probablemente, se pregunten a donde quiero llegar. En ocasiones nos quejamos por todo y me incluyo. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para cambiar? Cada vez más común querer tener lo mejor, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio?

No me refiero propiamente a un tema económico, sino más bien de hábitos. Esto me lleva al título de la presente columna, Nuevo Año… ¿Nuevas Metas? Cualquiera que sea su respuesta estimados lectores, les deseo un 2022 de plena realización.

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.