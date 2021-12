Edgardo Ayala: ¿Cómo pinta el 2022 en materia económica?

No hay duda de que vivimos en una época de incertidumbre, y se ha vuelto cada vez más difícil hacer pronósticos macroeconómicos confiables y precisos. Aun así, creo de utilidad hacer un ejercicio de proyección económica, construyendo primero lo que podemos llamar un escenario base, que consiste en el conjunto de condiciones que con más probabilidad se den durante el 2022 de acuerdo con la información que disponemos, y con base a éste explorar cuales son los resultados más razonables en materia de crecimiento, inflación y tasas de interés. A esto dedico las siguientes líneas.

A riesgo de equivocarme en más de una dimensión, adelanto que un escenario base para el 2022 debería de incluir un cierto optimismo en términos de la pandemia toda vez que los primeros reportes apuntan a que la variante ómicron, aunque es más transmisible que la delta, es a su vez menos dañina. De confirmarse esto, entonces estaremos más cerca de la normalidad y será muy improbable que la economía mundial vuelva a ser afectada por confinamientos masivos.

El fin de los estímulos fiscales y el tapering de la Fed hacen muy probable que la economía norteamericana se desacelere, el Fondo Monetario Internacional pronostica que el crecimiento mundial y el de Estados Unidos, aunque todavía alto, será alrededor de un punto porcentual menor al del 2021. Por otra parte, las restricciones de oferta y los problemas de las cadenas de suministro persistirán en el 2022, pero se prevé que sean cada vez menos severas. Lo mismo con la inflación mundial, si bien seguirá siendo alta en los primeros tres meses del año, es posible que se inicie un ciclo de desinflación en el resto del año.

En el interior, los principales riesgos tienen que ver con la estabilidad institucional del país. La contra reforma eléctrica es en especial peligrosa al imponer un mínimo de participación de mercado para la CFE, poner límites a la producción privada de electricidad, darle las facultades de regulación del mercado al agente dominante, la CFE, y porque erosiona la confianza en el país al prácticamente expropiar las inversiones privadas del pasado contraviniendo el tratado de libre comercio de América del Norte. La decisión de remplazar al candidato para gobernador de Banco de México mandó señales preocupantes sobre la autonomía con la que se va a manejar al banco central.

Creo que en el balance de riesgos para el 2022 los cambios que promueve el ejecutivo son los más preocupantes ya que podrían tener consecuencias catastróficas por generaciones. Aun así, me pongo del lado de los optimistas, creo que es más probable que no se aprueben cambios constitucionales de la forma en que fueron planteados en la iniciativa presidencial, y que la nueva directora del Banco de México termine por conducirse en forma autónoma. Tengo que reconocer que estoy más confiado en lo último, pero no tanto sobre los cambios en materia energética. Espero no equivocarme.

En un escenario como el descrito, estimamos que la economía mexicana crecerá en alrededor de 3.3 por ciento en el 2022, poco menos del 5.4 por ciento que esperamos para el 2021. La inflación del 2021 cerrará en 7.6 por ciento (diciembre a diciembre), y en sintonía con el escenario descrito, estimamos una inflación subyacente de 3.2 por ciento y por tanto una inflación general de 4.2 por ciento a final del 2022, ligeramente por arriba del límite superior del objetivo inflacionario. Debido a que persistirán las presiones inflacionarias, esperamos que la tasa de interés objetivo de la política monetaria seguirá en su rally alcista hasta terminar al nivel del 6 por ciento al final del 2022.

Esperamos que 2022 sea en varios sentidos un año de transición. Si el escenario base se mantiene, entonces los peores efectos de la pandemia quedarán atrás en este año, el crecimiento de la economía mexicana transitará a las tasas de la tendencia histórica, de poco más de 2 por ciento, e iniciará un ciclo de desinflación gradual hacia el intervalo objetivo de Banco de México

El autor es Profesor Asociado del Departamento de Economía del Campus Monterrey. Su correo es edgardo@tec.mx