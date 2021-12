Hilda Talamantes: La importancia de dar contestación al formato de accidente de trabajo denominado la ST-7

En ocasiones, aunque las empresas implementen mecanismos para la prevención de accidentes, y lleven a cabo procesos encaminados a cuidar la salud del trabajador, puede presentarse un caso fortuito que detone en un accidente de trabajo, provocándole una lesión al trabajador o hasta el fallecimiento; en una situación de esta naturaleza, el trabajador o sus beneficiarios deberán acudir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir orientación médica.

Al llegar a la clínica que le corresponde, se integrará un expediente clínico y se entregará un Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo ST-7, en la cual, el trabajador o sus beneficiarios, manifestarán la forma en que ocurrió el accidente de trabajo, la fecha y hora aproximada, y el tratamiento médico a seguir. El aviso deberá entregarse a la empresa, en el cual deberá contenerse una narrativa de la forma en que ocurrió el accidente de trabajo, y es de suma importancia dar contestación.

Es recomendable que antes de dar contestación se lleve a cabo la investigación del accidente, ya que hay ocasiones en las que el trabajador incurre en actos inseguros en la realización de sus actividades, y al analizar detalladamente el caso, pudiera desprenderse que no es propiamente un accidente de trabajo, por lo cual el patrón no está obligado a aceptarlo.

La consecuencia de aceptar la calificación de un accidente de trabajo es el incremento de la prima de riesgo de trabajo. En ocasiones las empresas optan por no dar contestación al formato, lo cual no es recomendable, ya que como se establece en la parte inferior del Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo ST-7, el asegurado, o beneficiario o familiar o representante del asegurado deberá acudir en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la fecha del accidente al servicio de salud en el trabajo que le corresponda para entregar un tanto del formato y continuar con el trámite de calificación aunque el patrón no lo hubiera llenado. En caso de ser omisos en el llenado del formato, se podría proceder a calificar el accidente de trabajo.

Hay ocasiones en las que el trabajador no entrega el aviso de riesgo de trabajo a la empresa, por lo que recomendamos revisar a través del escritorio virtual en el apartado de acciones, en donde se despliega un menú en el cual se pueden revisar las incapacidades que se tienen en el registro patronal.

Tomar acciones para prevenir podría evitar incremento en las cuotas del seguro social en el rubro de Riesgos de Trabajo, que ante la situación que se vive en la actualidad podría beneficiar considerablemente al sector empresarial.

Hilda Araceli Talamantes Rodríguez

Abogada Especialista en Derecho Laboral

Asociada del área Laboral

SOCIIS Abogados

laboral@sociis.mx