Julio Puon: Risk Off... The name of the game ahead

El término Risk Off se refiere al movimiento de flujos de activos de riesgos a activos refugio. Es decir, ante la presencia de eventos negativos o episodios de riesgo financiero/económicos (crisis de deuda, inflación o recesiones), geopolíticos (conflictos bélicos, desestabilidad política o guerras comerciales), catástrofes (tsunamis o tormentas) o sanitarios (pandemias) se detona la incertidumbre en la mente de los inversionistas y esto genera un movimiento súbito de dinero en busca de seguridad.

Los activos de riesgo son las bolsas de valores, divisas de mercados emergentes, bonos corporativos y soberanos, materias primas, deuda de alto rendimiento entre otros. En el caso de los activos refugio son el USD y los bonos del tesoro americano.

Los efectos que tiene el Risk Off son bajas pronunciadas en los activos de riesgo y alzas en los activos refugio. En el episodio más reciente (finales octubre-noviembre) ante los elevados niveles de inflación en USA , la noticia de una nueva variante de COVID en Sudáfrica y la crudeza de la ola de contagios más reciente en Europa, el índice MSCI de Mercados Emergentes ha bajado casi un 10%.

Contrario a este comportamiento, el USD (Activo refugio) se ha encarecido vs el resto de las monedas del mundo. La cotización MXN/USD ha pasado de niveles de 19.80 a superiores de 22 (26/11/2021). Para el caso USD/Euro, el primero se ha fortalecido al pasar de un nivel de 1.16 a 1.12 de octubre a la fecha, y si tomamos de referencia mayo del presente de un nivel de 1.22usd/euro.

El comportamiento de Risk On a Risk Off y viceversa es cíclico. Durante los inicios de la pandemia en 2020, los mercados financieros vivieron un episodio de Risk Off (SP 500 Bolsa de USA -32%) y con la intervención de la FED (Banco central de USA) mediante inyección de liquidez y los enormes estímulos fiscales en los países desarrollados, aunado al lanzamiento de las vacunas, los inversionistas pasaron a un mood de Risk On o invertir en activos de riesgos.

Hacia adelante se ven una serie de factores negativos que muy probablemente detonaran ciclos de Risk Off. Dichos factores de riesgo podrían ser:

· Niveles de inflación altos en USA, aunados al inicio del proceso de retiro de estímulos monetarios y de subida en tasas de interés impactaran de manera negativa los flujos atrayéndolos hacia USA, lo que conllevará a una salida de capitales impactando a:

1. Mercados emergentes con altos niveles de deuda gubernamental (Brasil) y déficit de cuenta corriente (India y Turquía)

2. Europa periférica (Portugal, España, Grecia) que vieron subir sus niveles de Deuda/PIB en más de 20% más los abultados déficits fiscales

3. Mercados accionarios con elevados niveles de valuación que los hace sensibles a movimientos adversos en tasas de interés

4. Deuda de alto rendimiento y baja calificación crediticia

5. Materias primas. Tienden a bajar cuando el USD se fortalece

· Conflictos geopolíticos. Se ven el horizonte: Actitud beligerante de Rusia ante Ucrania (acumulación de personal militar en la frontera) y la UE (Crisis migratoria en Bielorrusia), enturbiamiento de la relación USA/China, debilitamiento de la posición política de Biden en USA y relanzamiento de Donald Trump, aislamiento de China y posición de agresión vs países vecinos aliados con USA…

· Nuevas olas de pandemia y mutaciones de virus ante un segmento representativo de la población en el mundo que no considera vacunarse (en USA alrededor de 30% de la población). La historia nos dice que con el tiempo eventos repetitivos de la misma naturaleza u origen atenúan su impacto negativo en los mercados.

Lo interesante es conocer cómo se comportaron los mercados financieros a lo largo de la historia ante eventos de esta naturaleza y actuar en consecuencia. Debemos de aprender a manejar la incertidumbre o ese estado de ansiedad financiera que nos produce el no saber qué va a suceder en el futuro cuando se presentan estos eventos.

No hay que descubrir el hilo negro. Los libros y la historia de las crisis y episodios de Risk Off en los últimos 120 años nos darán luz… al final del día una avalancha de liquidez provenientes de los bancos centrales, gobiernos y organismos internacionales (FMI, BM y BCE) entrará en el momento más oscuro para traer certidumbre y confianza a los mercados generando consigo el efecto Risk On nuevamente.

“Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”

El autor es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios del tecnológico de Monterrey. Su correo es juliopuon@tec.mx / IG: @juliopuon