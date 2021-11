Francisco Gutiérrez: Actitud ante los Cambios

En mis reciente aportaciones en este espacio IMMEX he hablado al respecto de los comportamientos de un líder de excelencia, así como de lo que se necesita para crear una organizacional sostenible, te invito a que los revises y me dejes tus comentarios al respecto.

En esta ocasión quiero hablar un tema también muy importante y actual, ¿qué actitud se necesita tener ante el cambio?

El cambio es inevitable y te diría que si eres un agente de cambio tu deberías ser un propiciador de Cambios ya que como dijo alguien, el cambio es la única constante, una declaración simple pero profunda a la vez, Los lideres que trasciende son aquellos que retan el estatus QUO, la calma aparente o el estado de confort de ellos mismo y de su equipo.

Muchas veces los cambios llegan si avisar, otras veces se venían venir, muchas mas no se esperaba que fueran tan disruptivos y muchos más son planeados, es decir que tú como líder los propicias, fuera cual fuera el origen del cambio los equipos de trabajo debemos estar atentos a ellos ya sea porque en un FODA anual los visualizaste como Oportunidades, Debilidades o Amenazas y diría que no solo atentos si no preparados con opciones de acción para cada uno de los escenarios, sabemos que el liderazgo es situacional y creo desde mi experiencia a esto se refiere esta declaración, es decir actúas de acuerdo a la situación, los buenos líderes están atentos, listos y alineados con su equipo para enfrentarlos, los líderes tradicionales están reactivos ya que los cambios los golpean de frente sin defensa, dejando a su equipo en la incertidumbre.

Me pregunto: ¿Cuál es el ambiente laboral ideal en equipos de alto desempeño para enfrentar los cambios? No tengo una respuesta puntual a tan compleja pregunta, lo que sí sé, es que el liderazgo tiene que ver con estar preparado en lo que haces, sabes y esperan de ti y estar atento a los cambios que se van dando orgánicamente, los que el entorno va solicitando o los que tú mismo propicias, y estar atento es tener esta habilidad de leer las situaciones y traducirlas en un escenario donde cada uno tenga una estrategia de acción.

Teniendo esto claro es necesario que tu equipo de trabajo lo visualice de la misma manera y todos estemos alineados a detonar acciones para adaptarse lo más pronto posible, el problema no es cambiar el problema es no saber el para que se necesita cambiar y que tenemos que hacer para en este generar el mismo o más Valor, el cambio no es malo lo malo es no estar listo para cambiar.

Equipos de alto desempeño que son conscientes de sus fortalezas y tienen planes de acción para cada escenario son equipos que sobreviven o se adaptan a cualquiera de las situaciones planeadas o no planeadas.

Déjame tus opiniones al respecto, ¿tú como líder qué haces para estar preparado ante un cambio?

El Autor es Shingo Alumni del Shingo Institute, Focus Factory Manager, Coach de Mejora operacional y Colabora como director del Comité de Excelencia operacional de Index Nuevo León.