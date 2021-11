Víctor Romero: Thanksgiving day & black Friday

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la lectura de la columna de café y tecnología de esta semana.

Muy contento de haber celebrado el thanksgiving entre amigos emprendedores, como lo comentó ayer uno de los miembros, adolecemos de problemas muy similares y compartimos igualmente responsabilidades muy parecidas.

Quienes son aficionados a la NFL, el partido de Dallas (Cowboys) contra Las Vegas (Raiders) estarán de acuerdo que fue un gran partido, no deja de sorprenderme la tecnología instalada en el estadio de los Vaqueros.

Si usted está sentado a lo ancho del campo, verá la pantalla de 55 metros de ancho, por 22 metros de alto, lo que significa que podrá ver el partido a pesar de estar sentado en la última fila; el sistema de audio, sin lugar a duda la ingeniería que se realizó fue espectacular, la complejidad de sonorizar un domo es muy alta, porque las ondas sonoras tienden a rebotar por todos lados; si sumamos el eco, ahora sí es una ecuación bastante compleja por resolver.

Si observan las esquinas superiores de la base de las pantallas, verán un sistema de cables para poder mover las pantallas, esto definitivamente facilita el mantenimiento; ver moverse las pantallas y el domo, es algo espectacular, es una experiencia que debe estar en su lista de lugares de interés.

El esperado black Friday es hoy, a diferencia de hace algunos años, es posible acceder no solo haciendo fila un día antes esperando la tienda abra en el primer minuto de día , sino también en línea.

Me encanta comprar cualquier novedad tecnológica y no se diga los libros (aunque tenga 4 apilados en la fila de lectura), pero como he logrado superar este impulso, es hacer una lista de lo que quisiera comprar, después priorizarlo (cuál es más urgente), me voy a dormir y al siguiente día selecciono solamente 3 cosas; en los últimos 3 años, he comprado al final solamente una cosa, me di cuenta que las otras 37 cosas que apuntaba en la lista, realmente no eran urgentes o definitivamente no las ocupaba.

Si compremos, pero compremos prudentemente y démosle vuelta a las cosas usadas; cosas que se pueden donar y de esta forma hacer un círculo virtuoso de bienestar.

Ayer hicimos una reflexión entre amigos compartiendo las cosas de las que estamos agradecidos, hay muchas bendiciones que asumimos como un hecho casual y no nos damos cuenta hasta que las perdemos, por ejemplo la salud.

Quiero agradecerles de corazón a quienes tuvieron en sus oraciones a mi buen amigo Samuel G, quien ya va en franca recuperación. Otro buen amigo quien estuvo sin vida (clínicamente) 6 minutos me compartió que “Dios escucha nuestras oraciones y las responde con milagros”

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de sus familiares y amigos.