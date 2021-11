Yuritzi Vázquez: Empresas buscan cómo dar cumplimiento al Complemento Carta Porte con sus transportistas

El 1 de diciembre de 2021 el Complemento Carta Porte deberá ser declarado de forma obligatoria por los transportistas en sus CFDI, aún cuando no cumpla con la estructura del mismo como período de adaptación durante todo el mes de diciembre y a partir del 1 de enero 2022 dicho complemento no deberá contener errores para evitar implicaciones para las empresas transportistas y sus clientes.

Este importante cambio ha implicado no solo modificaciones para las empresas transportistas en vías de asegurar que se pueda generar el Complemento Carta Porte, sino un reto para atender las necesidades de sus clientes en cuanto a la obtención de información de la manera más automatizada posible.

Las empresas no solo han tenido que verificar que sus transportistas estarán listos para poder expedirlo previo a cada viaje, sino que implica que internamente las áreas de Embarques, Logística, Fiscal y Comercio exterior puedan hacer análisis exhaustivos de su logística y los diversos supuestos que existen para identificar las obligaciones a cumplir; como son fletes locales, nacionales; cargas de importación y exportación por los diferentes modos de embarque y fletes con transportes propios; entender cómo debe funcionar el flujo de información y asegurarse de buscar una manera automatizada para que se pueda asegurar el cumplimiento. Prepararse para generar información que anteriormente no era requerida para los movimientos de ciertos embarques como son la fracción arancelaria y el pedimento, o la clave y la descripción de las mercancías acorde al catálogo de productos y servicios del SAT (correlación que no era necesaria para las empresas maquiladoras que no son dueñas de sus inventarios para mover o despachar sus embarques de comercio exterior), entender como incluir en el flujo de información a sus proveedores y Agentes Aduanales, para que de esta manera los transportistas puedan expedir el complemento de manera exitosa.

Todos los involucrados siguen trabajando a contra reloj, y en la medida que se avanza surgen nuevas interrogantes, es imperante para la industria poder tener la confianza y tranquilidad que al ser un cambio complejo; en el que todos los involucrados desean cumplir, la autoridad correspondiente pueda continuar apoyando y sea receptivo y empático de las problemáticas que van surgiendo para que este cambio sea ordenado y lo más importante, no se vean afectados los tiempos en la logística y a su vez no haya un impacto negativo en la industria.

Yuritzi Vázquez

Subdirectora del Comité de Comercio Exterior

John Deere