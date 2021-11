Maricarmen Bermejo: La importancia del Plan de Vida y Carrera

Para que todo esto sea un éxito es indispensable el seguimiento de cada empleado en constante comunicación con su líder y de la mano de recursos humanos.

En la organización estamos convencidos de que si haces lo que te apasiona con un alto compromiso y adicional a ello te pagan permanecerás motivado y por ende buscaras como continuar creciendo dentro de la empresa y en tus responsabilidades sumando a tu puesto de trabajo por lo que continuamente estamos capacitando a nuestros colaboradores .

No solo en temas técnicos sino en tópicos humanos ya que consideramos que cualquiera puede aprender a desempeñar un puesto basado en habilidades pero si no posee la actitud positiva para desarrollarse en una empresa esto no será posible.

Y creemos que los colaboradores no renuncian a la empresa sino a los jefes es por ello que constantemente capacitamos a nuestros líderes en temas humanos que generen aprendizajes para gestionar cada día mejor al talento.

Así hace un par de años establecimos el plan de vida y carrera buscando que el personal crezca, se desarrolle y evolucione en el cual cada uno de nuestros colaboradores pueden ir siguiendo, ya que está basado en las habilidades, experiencia, conocimientos y cualidades por lo que consideramos que la gestión de talento humano en la empresa apoya al crecimiento y su formación profesional fijando metas y objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, pero sobre todo retadores.

Algunos de los beneficios que obtenemos al contar con el plan de vida y carrera, entre los que destacan:

Las estrategias de la empresa y los colaboradores están alineadas

Motivación de los colaboradores debido al crecimiento al que pueden optar dentro de la organización gracias a los ascensos y claridad de los requisitos para acceder a puestos de mayor responsabilidad.

Ayuda a retener al talento al ofrecer oportunidades de crecimientos y desarrollo.

Incrementa el compromiso y la productividad al ofrecer carreras profesionales con objetivos específicos que cumplir, lo que generar en el colaborador un sentimiento de reconocimiento al esfuerzo.

La empresa se convierte en el mejor lugar para trabajar ya que estamos preocupados por el desarrollo, crecimiento y bienestar de nuestros colaboradores y promovemos el sentido de pertenencia, es decir el amor a la camiseta.

Las promociones se dan a través de una metodología más objetiva, clara que todos conocen y por lo tanto se considera lo justo. El colaborador entiende que esta (la promoción) es el resultado del esfuerzo que ha desarrollado para mejorar sus habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para el nuevo rol y mayor responsabilidad.

Para que todo esto sea un éxito es indispensable el seguimiento de cada empleado en constante comunicación con su líder y de la mano de recursos humanos. Se debe fomentar una cultura de desarrollo profesional y personal utilizando las herramientas que se otorgan a los colaboradores, siguiendo las líneas de carrera disponibles y, así mismo aclarando que el desarrollo profesional depende exclusivamente de cada uno, lo que significa el éxito de los planes de vida y carrera para cada profesional.

Maricarmen Bermejo, cuenta con más de 20 años de carrera en áreas de Capital Humano, actualmente es Director de Recursos Humanos en Exel del Norte, empresa líder en la distribución de equipo de cómputo, consumibles y papelería. Maricarmen es Asociada de ERIAC Capital Humano y participante del Comité de Indicadores y del Comité Laboral de la misma Asociación.

editorial@eriac.com.mx