Aldo Juárez: El SAT también sale a pedir Halloween

Estimados lectores, quien no recuerda esas noches del 31 de octubre donde salían a pedir Halloween, que algunos regresaban a casa muy contentos con sus calabacitas bien llenas de dulces.

Hoy ya de adultos seguimos saliendo todos los días a recibir dulces pero por las operaciones de obtención de ingresos como sueldos o salarios, honorarios, por la venta de bienes inmuebles como una casa o de bienes muebles como un auto, rentamos una casa, recibimos dividendos de nuestras empresas, cobramos intereses por préstamos o inversiones, obtenemos ganancias por el tipo de cambio de monedas extranjeras, algunos hemos recibido premios porque le pegamos al gordo y nos ganamos la lotería, obtuvimos la herencia de los abuelos, un legado, apoyos económicos del Gobierno, donativos, otros hasta tenemos dulces internacionales al tener inversiones en el extranjero o en las Bolsas de Valores, vendemos acciones de empresas, nos reembolsamos capital o incluso vendimos criptomonedas como el Bitcoin, entre otras operaciones más.

Y como nuestro hermano mayor que al llegar a casa nos quitaba los mejores dulcitos que juntamos, así el SAT está listo para quitarnos su dulcito que son los impuestos de todos esos ingresos. Y así como de niños ocultábamos dulces en las bolsas del pantalón para que no nos los quitarán, algunos indebidamente han estado ocultando sus ingresos al SAT; pero aguas, porque ahora el SAT también sale a pedir Halloween pues cuenta con todos los comprobantes fiscales (CFDI) de nuestras operaciones, con el CFDI por complemento de pago sabe si están cobradas, pagadas o pendientes, sabe si las facturas tienen impuestos o retenciones y si estas están pagadas, conoce el flujo de entradas y salidas de todas nuestras cuentas bancarias, inversiones, tarjetas de crédito y monederos electrónicos, sabe dónde y cuanto vendimos o que compramos y si es o no deducible de impuestos, tiene declaraciones chismosas como las informativas de los notarios, proveedores, bancos, incluso acuerdos internacionales para el intercambio de información de sus ciudadanos con otros países. Ha estado realizando revisiones electrónicas y compulsas aplicando con todo esto modelos paramétricos para determinar nuestro nivel de vida y saber incluso si hemos manejado efectivo sin declararlo.

Por otro lado, el SAT también reparte dulces, pues con la Reforma Fiscal para el 2022, se crea un dulcito sabroso pero picoso llamado RESICO por sus iniciales de Régimen Simplificado de Confianza, para personas físicas con hasta 3.5 millones de pesos al año y personas morales hasta 35 millones de pesos al año, es sabroso porque se paga el impuesto sobre la renta en base a ingresos efectivamente cobrados y con una tasa aplicada sobre los ingresos sin deducciones, pero es picoso porque no juega para el Impuesto al Valor Agregado el cual se deberá pagar si no cuentas con las deducciones, por eso el SAT pretende recaudar cerca del 20 por ciento del IVA para este 2022 respecto al 2021, hay que revisar bien la incorporación a este régimen para que después no te des una enchilada al pagar los impuestos.

Cierro el tema con la reflexión que este pasado 31 de octubre los niños recibieron dulces ordenadamente, con cubrebocas y sana distancia por el COVID, y así también ordenadamente debemos nosotros recibir los ingresos, de forma legal con el tratamiento fiscal correspondiente, asesorados siempre por los especialistas en la materia para evitar riesgos, ya que como toda noche de terror puedes ser sujeto de procedimientos o delitos de Defraudación Fiscal, Contrabando, Discrepancia Fiscal, Lavado de Dinero y bajo ciertos supuestos como Delincuencia Organizada, y recibir un buen susto o incluso por un mal manejo del patrimonio perder todos tus dulces de la noche.

Hasta la próxima.

Aldo Eliud Juárez Luna.

Contador Público y Lic. en Derecho.

Especialista en Seguridad Jurídica, Fiscal y Financiera.