Luis Portales: La tríada dorada de la Transformación Digital

La Transformación Digital puede ser definida como el proceso de cambiar fundamentalmente la forma en que opera una empresa para integrar la tecnología en todos los niveles de la empresa y pasar a una estrategia comercial completamente conectada y en línea. Este proceso se apoya en el uso de la tecnología para mejorar radicalmente el desempeño y alcance de las empresas, adoptando tecnología de punta y nuevos modelos operativos comerciales.

También viene relacionada con la capacidad de desarrollar cinco dominios: consumidores, competencia, información, innovación y valor. La integración de estos dominios da como resultado la capacidad de aprovechar las redes de consumidores en torno a la empresa, por medio de plataformas interactivas que convierten los datos en activos que favorezcan la experimentación rápida y la adaptación constante de su propuesta de valor.

El entendimiento de estos dominios es relativamente simple, pero su puesta en marcha no lo es en absoluto, situación que se debe principalmente a que solemos asociar el proceso de transformación digital solamente a la adquisición de tecnología sofisticada al negocio, y se suele olvidar otros dos aspectos que clave para alcanzar su funcionamiento: liderazgo y personas.

El liderazgo debe de ser basado en el servicio. Este tipo de liderazgo es clave en este tipo de transformación, pues el líder confía en los colaboradores, en sus decisiones y la autonomía de sus acciones, por lo que lo único que tiene que hacer es estar al servicio del equipo, facilitando recursos y garantizándoles que su trabajo contribuya al propósito de la organización. Los líderes en la transformación digital entienden que la agilidad solo se consigue cuando ellos toman menos decisiones y son facilitadores del cambio.

Las personas son un aspecto obviado por estos procesos, pero claves en el éxito de la implementación de este tipo de transformaciones. Ningún proceso de cambio puede alcanzarse si no se tiene el equipo de gente adecuado para dar el resultado esperado. Se tiene que partir desde el entendimiento que son las personas quiénes van a llevar a cabo el proceso de cambio al interior de la organización, por lo tanto, tiene que empoderarlos y confiar en que las decisiones que tomarán serán en beneficio de la organización. En la Transformación Digital se busca reducir el número de controles o de supervisiones que se hacen a los equipos de trabajo, ya que eso facilita la agilidad en la toma de decisiones y el cumplimiento de las metas.

El empoderamiento también debe de venir acompañado de transparencia y comunicación de manera recurrente, especialmente cuando se trata de estrategias vinculadas al desarrollo del negocio. Solo a través de esta comunicación abierta es como todos pueden conocer los cambios, los planes y los logros que se están alcanzando. La falta de transparencia en la información da espacio a rumores que, lejos de empoderar y de facilitar la toma de decisiones en los colaboradores, complejizan el proceso y generan desconfianza al interior de la organización.

La integración de un liderazgo centrado en el servicio y de personas empoderadas, comprometidas con su organización y con visibilidad de la forma en que se va presentando el proceso de transformación en su organización, da como resultado la identificación y definición de la tecnología adecuada para la generación de mayor valor a sus clientes y consumidores. Es gracias a la implementación de la tecnología adecuada, como las personas y el líder adquieren información valiosa en tiempo real de sus grupos de interés (clientes, proveedores, colaboradores, etc.), permitiéndoles la toma de decisiones precisas sobre las adecuaciones necesarias a su propuesta de valor y de su estrategia y modelo de negocio.

La articulación del liderazgo, las personas y la tecnología permitirá a las empresas ser más rápidos, flexibles y ágiles en la generación y puesta en marcha de propuesta de valor más alineadas con las necesidades de los clientes y consumidores, permitiendo a la Transformación Digital el cumplimiento de la promesa que tiene para todas las empresas de brindar un cambio en la forma de hacer negocios y en cómo lo llevan a cabo; sin embargo, la ausencia de alguno incrementará la frustración y el fracaso de esta transformación que es tan necesaria para las empresas actualmente.

El autor es doctor en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Transformación Digital y especialista en Innovación Social. Actualmente se desempeña como profesor-investigador de la Escuela de Negocios de la UDEM, y donde es Co-Fundador del Laboratorio de Transformación Social.