Montserrat Martínez: Centennials: ¿Quiénes y como son?

Estimable lector, en esta nueva entrega sobre la Diversidad Generacional abordo el ya antes mencionado tema de los Centennials, quienes de acuerdo a un estudio de Forbes son aquella generación conformada por personas nacidas a finales de los 90′s e inicios de los 2000′s y que actualmente se encuentran en las universidades terminando sus estudios, o en su caso algunos ya son egresados que están laborando en los diferentes sectores del mercado, por mencionar un ejemplo en tierras regias sobre la preparación enfocada a esta generación, podemos hablar del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) al innovar y brindar a los estudiantes el Modelo Educativo Tec21 para entrar al ámbito laboral con las mejores habilidades de acuerdo a su perfil, donde algunos de ellos ya están dentro de él, pero ¿cuáles son las principales características de esta generación?

Sin duda esta nueva generación cuenta con características muy especificas sobre las otras generaciones como lo son las siguientes:

· Competitividad Tienen definido desde su infancia su propósito de “Tienes que ser feliz y al mismo tiempo el mejor en todo lo que hagas” de tal modo que no solo se encuentran buscando su “yo” como persona, si no que también deben encontrar su vocación y ser los mejores en eso, teniendo mucha ambición en su preparación profesional, donde para ellos el dinero no es poder, para esta generación ser llamado influencer por otros, les concede el poder y por consecuente esto algún día les generara ingresos.

· Nativos digitales Desde el día cero ya contaban con acceso a medios digitales en su entorno, de tal modo que al tener tantas herramientas con información se han vuelto una generación autodidacta, con una gran creatividad en donde por medio de tutoriales aprenden cosas nuevas, y con mucha concientización, debido a poder conocer sobre los efectos negativos en el planeta sobre el estilo de vida que se tiene como lo son; el cambio climático, la gran cantidad de especies en peligro de extinción, entre otros.

· Globalidad Su mentalidad se basa en la globalidad que existe actualmente en el mundo, para ellos no existen los limites sobre a donde pueden viajar, en donde se encuentra la mejor escuela para poder estudiar, que lugares desean conocer, las relaciones que pueden tener, gracias a el internet no importa si alguien y/o algo se encuentra al otro lado del mundo para ellos es posible comunicarse al instante, de tal modo que las fronteras dejaron de ser un obstáculo.

· Expectativas laborales Entre sus mayores perspectivas se encuentran el trabajar para obtener éxito personal, su inquietud por el impacto que tiene el ser humano en el planeta y de igual modo su rol en las organizaciones, algo destacable es su individualidad, de tal mofo que no se sienten a gusto al trabajar en equipo o formar grupos de trabajo, tampoco desean ser etiquetados por su forma de ser y pensar, la mayoría no quiere recibir ordenes de ningún otro de tal modo que están dispuestos a emprender y a ser sus propios jefes, buscando una innovación en lo que actualmente hay, son maduros y autosuficientes.

Sin duda los cambios a los que nos estamos enfrentando con la pandemia por la COVID-19 nos obliga a estar en constante innovación, de ahí la importancia de aprovechar al maximo el potencial del talento humano al recurrir a la asesoría de especialistas que ofrezcan las mejores alternativas para cubrir todas sus necesidades generando beneficios a la organización preparando la recepción de los centennials en el ambito laboral, en nuestra firma podemos apoyarte con nuestros servicios de asesoría en capital humano, nos leemos en la próxima entrega.

Datos del autor:

Graciela Montserrat Martínez Juárez

Especialista en estrategias comerciales y de mercadotecnia.

gmartinez@elizondocantu.mx