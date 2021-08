Montserrat Martínez: ¿Cuáles son las otras estrategias de Mercadotecnia en el internet?

Estimado lector cada día nos encontramos con una mayor competencia en el mundo de los negocios, gracias a la globalización y la tecnología que nos da la gran oportunidad de abrirnos paso en diferentes lugares con un solo clic, no obstante, actualmente nos encontramos ante la incertidumbre en diferentes estados de México, entre los que destaca Nuevo León por el aumento de los casos positivos por de la pandemia de la COVID-19, pues desconocemos si nuestros negocios tendrán restricciones de horarios y/o aforo, o en el peor de los casos el cierre temporal de los mismos, para evitar un incremento de casos positivos en la llamada tercera ola; debido a esto es importante contar con estrategias de mercadotecnia digital las cuales representen una herramienta a implementar que permita vía remota seguir trabajando, generalmente nos vienen a la mente Whatsapp Business, Instagram y Facebook, sin embargo existen diversas estrategias de mercadotecnia que puedes utilizar y que sin duda te permitirán generar ingresos a través del Internet.

· Estrategia SEO. – Por sus siglas en ingles Search Engine Optimization o en español, optimización para motores de búsqueda, se basa en posicionar tu sitio web entre los primeros lugares, para que todos tus clientes potenciales puedan visualizar tu sitio y este obtenga un mayor número de visitas, esta estrategia se genera de manera gratuita, existen 2 métodos que son SEO On-Page y SEO Off-Page, generados desde adentro o fuera de tu sitio web respectivamente y aunque ha ido cambiando esta estrategia, actualmente los factores más importantes para posicionar un website en los buscadores son la relevancia y la autoridad.

· Marketing de Contenidos. – Como su nombre lo dice, se trata de generar contenido de gran valor y del interés de los usuarios, distribuido en diferentes medios del internet, con los cuales se pueda llegar a generar una comunidad de usuarios interesados en la información de tu sitio, con el fin de que ellos puedan decidir y realizar compras de tus servicios y/o productos gracias a ese contenido e información compartida, en esta estrategia es de gran relevancia que su planificación se encuentre basada en las necesidades de tu cliente potencial, así como en todo aquello que busca en el Internet.

· Marketing en buscadores. – es una estrategia que se lleva a cabo de manera inmediata, ya que esta herramienta es mediante el pago de anuncios en los buscadores (Google, Yahoo, Microsoft Edge) que tiene como objetivo aparecer en las primeras posiciones de las búsquedas de los usuarios, de acuerdo a palabras claves que se utilizan en su implementación, una de las ventajas es que su monitoreo puede visualizarse desde el día uno, y el gasto de tu inversión se hace a través del numero de clics que recibes, por lo que puedes tener un control del mismo para obtener un mayor beneficio.

· Email marketing. – Es una de las estrategias más conocidas y utilizadas desde hace muchos años, se lleva a cabo por medio de correos electrónicos que se envían a una base de datos de prospectos potenciales o en su caso de clientes habituales, con información sobre productos y/o servicios, cabe destacar que para que esta herramienta funcione de la mejor manera lo ideal es llevar a cabo una correcta planeación y ejecución de los emails a enviar, así como la medición de los resultados para perfeccionarla, si quieres darle mayor impacto a esta lo ideal es contar con alguna plataforma de que permita el envío masivo campañas así como hacer uso de diferentes accesorios que brindan mayor valor a esta estrategia.

· Marketing Conversacional. – Tal cual su nombre lo dice, esta estrategia se lleva a cabo por comentarios positivos de tus posibles clientes y aquellos actuales que realizan de los productos y/o servicios que manejas en nombre de tu marca/negocio. Es una de las estrategias de mercadotecnia con mayor éxito ya que no solo se trata de generar ventas, si no de llevar más allá toda la experiencia única y valiosa que puedes obtener, por lo cuál tus clientes no solo se vuelven leales a tu marca, sino que además tienen la firma idea de que vale la pena recomendar tu negocio.

Ahora que ya conoces estas estrategias de publicidad, puedes implementarlas en tu negocio, considerando además de tu presupuesto los objetivos que tengas planteados, asimismo no olvides que el asesorarte de la mano de especialistas en el tema te facilitará implementar las recomendaciones antes mencionadas, pues con ello podrás desarrollar de manera más eficiente tus estrategias de negocio y obtener los resultados esperados.

La autora es especialista en Mercadotecnia Digital. gmartinez@elizondocantu.mx